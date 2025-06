Un Giorno da Maghi a Masserano: l’incanto prende vita il 12 luglio!

L’Associazione Genitori di Masserano è lieta di invitarvi a un evento magico e imperdibile: Masserano e la Pietra Filosofale, in programma per il 12 luglio.

I partecipanti verranno trasportati tra le strade incantate della celebre Diagon Alley, per poi varcare le porte del suggestivo Palazzo dei Principi di Masserano. Per un giorno soltanto, questo gioiello artistico si trasformerà nella scuola di magia più celebre del mondo, quella nata dalla fantasia di J.K. Rowling.

Professori, misteri e incantesimi vi attendono… ma prima, lasciate che sia il Cappello Parlante a decidere la vostra casata!

Siete pronti a scoprire se il vostro destino è tra Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso o Corvonero?

Per partecipare è necessario prenotarsi via WhatsApp al numero 377 0936424. I posti sono limitati... non fatevi sfuggire questa esperienza magica!

Masserano vi aspetta… e la magia è più vicina di quanto pensiate.