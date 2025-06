Biella Jazz Company a Ronco di Cossato, per vivere le emozioni dell'Adunata degli Alpini

Sabato 21 giugno 2025, alle ore 21.00, la Parrocchia di San Defendente in via Montegrappa 1 - Cossato, ospiterà un evento musicale di grande richiamo: il “Concerto Post Eventum” della 96ª Adunata Nazionale degli Alpini di Biella, tenutasi dal 9 all’11 maggio 2025. L’iniziativa vuole esprimere gratitudine e far rivivere le emozioni intense di quei giorni memorabili.

Protagonista della serata sarà la B.J.C. Big Band (Biella Jazz Company), un’orchestra composta da oltre venti tra i migliori musicisti dell’area piemontese, che proporrà uno spettacolo dal titolo: “L’era dello Swing”.

L’ensemble sarà formato da:

Trombe: Camilla Rolando, Mauro Canclini, Franco Debernardi, Domenico Granieri, Stefano Dalle Rive

Tromboni: Angelo Rolando, Roberto Prandi, Emma Strobino, Michele Bertolino, Marco Anastasio

Sassofoni: Daniele Giardino, Gianni Mantovan, Frank Kpadè, Marco Gardino, Gianluca Stocco, Tommaso Casaliggi, Franco Garizio

Voci: Paola Grazioli, Marco Fleba

Batteria: Luca Roffino

Piano: Jacopo Mazza

Chitarra: Gioela Scomazzon

L’ingresso è libero. In caso di bel tempo, il concerto si terrà all’aperto; diversamente si svolgerà all’interno della chiesa.

L’appuntamento rientra nel ciclo “Una Chiesa a più voci”, con prossimi incontri già in programma. Per informazioni contattare l’organizzazione al numero 333 2130929.