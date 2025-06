Biella, a fuoco una scatola elettrica: intervengono i Vigili del Fuoco FOTO

Biella, a fuoco una scatola elettrica: intervengono i Vigili del Fuoco - Servizio di Maria Camilla Toffetti per newsbiella.it

Nella mattinata di oggi, sabato 21 giugno, a Biella, si è verificato un principio di incendio in una palazzina situata all’incrocio tra via Alfonso Ogliaro e Salita di Riva. L’allarme è scattato intorno alle ore 11:00, quando i residenti hanno improvvisamente avvertito un blackout in tutto il complesso condominiale.

Poco dopo l’interruzione di corrente, alcuni vicini hanno notato del fumo provenire da una scatola di derivazione, allertando prontamente i Vigili del Fuoco. Il tempestivo intervento degli operatori ha permesso di contenere immediatamente il principio di incendio e di mettere in sicurezza la struttura struttura.

Le fiamme sarebbero partite dalla scatola esterna, probabilmente a causa di un guasto o di un cortocircuito. Gli operatori sono intervenuti da un balcone dell’edificio per estinguere il fuoco e verificare l’assenza di ulteriori complicanze.

L’area è stata messa in sicurezza e, al momento, si attendono ulteriori accertamenti tecnici per comprendere con precisione l’origine del malfunzionamento e valutare l’entità dei danni. La situazione è tornata alla normalità, ma l'elettricità dovrà essere ripristinata.