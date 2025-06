Tutti pronti per la prova costume? Biella rivendica fedeltà... alle infradito.

L'estate è finalmente arrivata e con lei il solito tormentone che da decenni perseguita gli italiani più del cambio gomme invernali: la temutissima prova costume. Ma a Biella c’è chi, con spirito serafico e orgoglio paesano, dimostra che non tutti vivono questa stagione con l’ansia da bilancia.

A lanciare il nuovo mantra dell’estate è un biellese doc, immortalato in spiaggia con calzoncini a pois, infradito gialle e un sorriso da spot anni ‘80: “A me la prova costume non fa paura... ho provato le infradito dell’anno scorso e mi stanno ancora benissimo!”.

Altro che palestra, diete detox e corsi intensivi di zumba: il protagonista della vignetta firmata da Giovanni Cavallo, ci regala una lezione spiccia ma efficace: “Il costume? Ce l’ho. Le infradito? Entrano. Il resto... non mi compete!”, sembrano urlare d’orgoglio con le braccia aperte e la pancia fiera di un eroe da battigia.

Accanto a lui, lo stretto necessario per una gita marittima: ombrellone, paletta e secchiello, fenicottero gonfiabile e una sedia a sdraio che – siamo certi – non si azzarderà mai a giudicare. In cielo, un sole ridente, che approva complice: “Chi ha detto che la forma perfetta non sia quella della felicità?”

La prova costume 2025, almeno a queste latitudini, non sarà una condanna. Al contrario, è diventata un’occasione per ricordare a tutti che il vero obiettivo dell’estate è sentirsi a proprio agio... almeno nelle ciabatte.

E chi dice che per prendere il sole serva anche il mare? Il vero biellese conosce bene i lidi alternativi: una riva assolata del Lago di Viverone, un giro in pedalò e un panino al salame; le sponde del torrente Elvo, in caccio d’oro e di fortuna; telo mare su roccia a ridosso del Cervo, crioterapia e tintarella di luna… Per chi cerca l’ebrezza tropicale senza lasciare Biella, basta una piscinetta gonfiabile, una sdraio e una bevanda sul prato o nel cortile di casa!