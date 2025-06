Regione Piemonte lancia la campagna di sensibilizzazione "Maneggiare con cura".

Il bambino, nella fascia d’età 2-5 anni, diventa autonomo nella deambulazione e nella manualità e così, con il crescente desiderio di esplorazione, aumentano i rischi d’incidenti domestici, come cadute, schiacciamento, soffocamento e avvelenamenti, come ricordano le Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità “La prevenzione degli incidenti domestici in età infantile”.

La prevenzione nel mondo e in Italia

Gli infortuni domestici rappresentano un problema di sanità pubblica di grande rilevanza e diversi paesi europei ed extra-europei hanno avviato già da alcuni anni politiche di prevenzione e sicurezza per ridurre le dimensioni di tale fenomeno. In Italia il Piano nazionale di Prevenzione 2020-2025 ha previsto azioni mirate alla prevenzione degli infortuni domestici, con l’obiettivo di ridurre gli incidenti domestici e del tempo libero e migliorare la conoscenza del fenomeno e delle azioni di prevenzione da parte degli operatori sanitari, in particolare i pediatri del territorio e i medici di medicina generale.

La campagna “Maneggiare con cura”

La campagna “Maneggiare con cura” nasce dall’integrazione degli obiettivi dei programmi nazionali (Piano Nazionale della Prevenzione; “Genitori più”) e di quelli regionali (Piano Regionale di Prevenzione) sul tema della prevenzione degli incidenti domestici nell’infanzia, con l’obiettivo di sensibilizzare le famiglie sull’importanza della promozione di ambienti sicuri per i bambini da 0 a 6 anni.

In Regione Piemonte

La campagna è il risultato di un percorso di progettazione partecipata e condivisa tra diversi soggetti: i pediatri di libera scelta del Distretto area metropolitana Sud e gli operatori della promozione della salute dell’ASL TO3, gli insegnanti, gli studenti e i genitori dell’Istituto “Amaldi-Sraffa” di Orbassano, gli esperti di comunicazione del Dors (Centro Regionale di Documentazione per la Promozione della Salute), con il supporto della Regione Piemonte - Direzione Sanità e Welfare, Settore Prevenzione,, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

I poster e le cartoline (alcune raccomandazioni)

Una campagna che ha visto la realizzazione di undici poster e undici cartoline in altrettante lingue: italiano, arabo, cinese, cingalese, albanese, croato, francese, inglese, rumeno, russo e spagnolo. Graficamente e con testi semplici e chiari vengono indicate alcune raccomandazioni utili suddivise anche per fasce di età.

Si va dalla dalla temperatura dell’acqua a come coricare un bambino da 0 a 6 mesi d’età, fino all’attenzione da porre agli alimenti che potrebbero soffocare un bambino dai 24 mesi e oltre. Tutte raccomandazioni che, come riportato nelle schede, sono da seguire comunque sempre, indipendentemente dall’età.