Fondazione Marazzato al fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS per sostenere la ricerca oncologica d'eccellenza FOTO

Fondazioen Marazzato al fianco di Fondazione Umberto Veronesi ETS per sostenere la ricerca oncologica d'eccellenza

• IL 14 GIUGNO FONDAZIONE MARAZZATO HA ORGANIZZATO, INSIEME AL CONI E AL COMUNE DI VERCELLI, UNA GIORNATA DI CORSA E CAMMINATA NON COMPETITIVA IN CUI SONO STATI RACCOLTI FONDI PER LA RICERCA

• LA MARATONA SOLIDALE CONTINUERÀ IL 21-22 GIUGNO DURANTE L’EVENTO “RUOTE VELOCI” CHE LA FONDAZIONE MARAZZATO ORGANIZZA NELLA SUA SEDE DI STROPPIANA

Tre appuntamenti iniziali, seguiti da un progetto di collaborazione che durerà per tutto l’anno, per sostenere e finanziare la ricerca sui tumori: così la Fondazione Marazzato conferma e rafforza il sostegno a Fondazione Veronesi, realtà attiva da oltre vent’anni nella raccolta ed erogazione di fondi per progetti scientifici sulla cura dei tumori.

Fondazione Marazzato ha presenziato all’annuale cerimonia dedicata ai finanziamenti alla ricerca di Fondazione Veronesi che si è tenuta venerdì 6 giugno presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, occasione nella quale è stata premiata anche la ricercatrice sostenuta dalla realtà vercellese.

La Dottoressa Valeria Consoli è impegnata nello studio degli acidi grassi nei processi di ferroptosi per lo sviluppo di terapie innovative contro il tumore al seno.

Le iniziative a sostegno della ricerca da parte dell’istituzione vercellese sono diverse, con l'organizzazione di ben due eventi nel giro di appena 15 giorni. Il primo, intitolato “Corri e cammina per la ricerca”, è stata una piccola maratona benefica di 5 km tenutasi sabato 14 giugno. Organizzata con il patrocinio del CONI e del Comune di Vercelli, con partenza e arrivo in Piazza Cavour e via alle 9:30, ha consentito a grandi e piccoli di godersi una mattinata all’aria aperta e contribuire ad una ulteriore raccolta di fondi da devolvere a Fondazione Veronesi.

La stessa cosa accadrà in occasione del Porte Aperte Ruote Veloci, che la Fondazione Marazzato organizza per il weekend del 21 e 22 giugno nella sua sede di Stroppiana riunendo auto e altri veicoli da corsa in esposizioni statiche ed esibizioni dinamiche sullo sfondo della sua straordinaria collezione di camion e furgoni d’epoca.

Quest’ultima iniziativa riprende quella inaugurata con successo lo scorso settembre 2024, in occasione dell’evento “Campo Base Stroppiana II” dedicato ai veicoli militari. In quell’occasione la raccolta ha raggiunto la cifra di 15.000 euro, consegnati personalmente pochi giorni dopo dal presidente Alberto Marazzato a Fondazione Veronesi.

Grazie al risultato raggiunto e allo spirito di collaborazione dimostrato in quell’occasione, Fondazione Marazzato ha deciso di impegnarsi nel finanziamento di una borsa di ricerca, assegnata per merito attraverso l’annuale bando pubblico di Fondazione Veronesi, attivando nuove iniziative e coinvolgendo altri partner, ampliando altresì una rete di collaborazione tra realtà pubbliche e private.

Coinvolgere più soggetti significa amplificare l’impatto dell’iniziativa, diffondere cultura scientifica e rafforzare l’impegno verso temi cruciali come la salute, la prevenzione e l’inclusività per un obiettivo comune.

In particolare, si è scelto di concentrare gli sforzi sul tema dei tumori femminili più diffusi, in coerenza con i valori aziendali della parità di genere e dell’attenzione alla salute femminile.

La raccolta fondi si articolerà su più fronti: oltre agli eventi sopra citati, è già possibile donare sulla piattaforma di crowdfunding all’indirizzo https://www.gofundme.com/f/sosteniamo-la-ricerca-sul-cancro. Per le aziende che vorranno dare il loro contributo, sono invece disponibili online pacchetti dedicati che prevedono una serie di benefit, tra cui l’ingresso in musei d’impresa e altre realtà del territorio aderenti al progetto. Infine, tutti potranno contribuire attraverso la partecipazione, in presenza o in diretta streaming, ad un seminario divulgativo sulla prevenzione oncologica femminile, che si terrà il prossimo ottobre a cura della Supervisione Scientifica di Fondazione Veronesi.

Il Gruppo Marazzato

Il Gruppo Marazzato, nato nel 1952, si occupa di servizi ambientali con 8 sedi nel Nord Ovest e un raggio d’azione nazionale grazie alle reti d’impresa a cui aderisce. Con 300 dipendenti e un parco mezzi di oltre 250 unità fornisce servizi di gestione, intermediazione e trasporto rifiuti industriali, bonifiche ambientali, rimozione amianto e serbatoi e spurghi civili e industriali.

Nel febbraio 2023 il Gruppo ha dato vita alla Fondazione Marazzato, che si occupa di tutte le iniziative legate al mondo della CSR, della sostenibilità ambientale e della preservazione del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla collezione privata di mezzi storici, composta da circa 300 veicoli e custodita presso lo showroom di Stroppiana (VC).