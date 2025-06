Un nuovo trattore per Sala, Massera: "Più efficienza nella manutenzione del territorio"

Del parco mezzi dell'amministrazione di Sala entrerà a far parte un trattore. Si tratta di un’aggiudicazione ottenuta tramite un’asta pubblica organizzata dalla Provincia di Biella alla fine del 2024, alla quale il Comune ha partecipato presentando un’offerta pari a 5.260 euro. Il mezzo acquisito è un Fiat Geotech 89-90, trattore compatto e affidabile, ideale per i lavori di manutenzione sul territorio comunale. Il mezzo è stato ritirato la scorsa settimana.

"Questo trattore rappresenta un investimento importante per la nostra comunità - commenta il sindaco Stefania Massera - . Sarà utilizzato per la manutenzione del verde pubblico, la cura delle strade rurali e gli interventi stagionali. L’acquisto all’asta ci ha permesso di contenere i costi, garantendo al tempo stesso un miglioramento concreto dei servizi. L’obiettivo è dotare il nostro Comune di strumenti sempre più adeguati per affrontare con efficienza le necessità operative quotidiane, senza gravare sul bilancio".

Con questa operazione l'amministrazione prosegue nel percorso di attenzione al territorio e alla gestione responsabile delle risorse pubbliche. "Anche attraverso scelte semplici e mirate - conclude il sindaco - si possano ottenere risultati utili e tangibili per tutti i cittadini".