Sordevolo, come cambia la viabilità per lo spettacolo di Pucci

ATTENZIONE alla viabilità a Sordevolo, perchè in occasione dello spettacolo di Andrea Pucci in programma domani sabato 21 giugno, presso l’Anfiteatro Comunale Giovanni Paolo II, in considerazione dell’elevato afflusso di pubblico sono previste delle modifiche:

- dalle ore 17:00 di domani sabato 21 giugno alle ore 2:00 di domenica 22 giugno verrà istituito il SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE sulla SP 502 – Via Clemente Vercellone e Via Mario Germano.

Il senso di marcia sarà: da Via Mario Germano [provenienza Pollone] verso Via Clemente Vercellone [direzione Occhieppo Superiore].

Si tratta di un provvedimento disposto con ordinanza dell’amministrazione provinciale di Biella.