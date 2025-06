Provincia, cambia la viabilità sulle strade dell'Elvo: ecco quali

Si segnalano agli automobilisti due importanti variazioni alla viabilità sulle strade della Valle Elvo, nei prossimi giorni. Durante il fine settimana , nello specifico dalle 17 di sabato 21 giugno alle 2 di domenica 23, presso l’Anfiteatro Giovanni Paolo II, nel comune di Sordevolo, si terrà uno spettacolo (show del comico Andrea Pucci) che richiamerà un grande afflusso di persone e di autoveicoli.

In casi come questo per favorire la riuscita dell'evento e limitare i disagi a spettatori e residenti, è necessario creare aree di sosta temporanee con traffico scorrevole. Di conseguenza sarà attiva la limitazione temporanea del transito con istituzione di senso unico sulla SP 502 Sordevolo – Biella dal km 2+950 (intersezione con la SC denominata Via Camillo Vercellone) in Comune di Sordevolo, al km 0+000 nel Comune di Occhieppo Superiore. Verrà posizionata l'opportuna segnaletica che renderà esecutiva l'ordinanza relativa a questa limitazione, n. 98/2025.

Dalle ore 8 di lunedì 23 giugno alle ore 24 di mercoledì 25 verrà invece sospeso il traffico sulla SP 419 della Serra, ad esclusione di residenti e mezzi di soccorso. Il divieto di transito, reso esecutivo dall'ordinanza n.99/2025, sul tratto tra Mongrando e Donato dal km 0,00 al km 6,600, è necessario per eseguire lavori di massima urgenza per conto del Comune di Mongrando, nella roggia in località Sacco. I cartelli con le indicazioni per gli automobilisti saranno posati a cura della ditta che svolge i lavori.