Inter-Urawa Red Diamonds: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo nel Mondiale per Club. Oggi, sabato 21 giugno, i nerazzurri affrontano al Lumen Field di Seattle gli Urawa Red Diamonds nella seconda giornata del Gruppo E del torneo. I nerazzurri arrivano dal pari 1-1 contro il Monterrey, mentre i giapponesi dovranno riscattare il ko della prima giornata contro il River Plate. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

.

Inter-Urawa Red Diamonds si giocherà questa sera alle 21 ora italiana. Ecco le probabili formazioni della partita:

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito. All. Chivu.

Urawa (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo. All. Skorza.

Inter-Urawa Red Diamonds sarà visibile in diretta tv in chiaro su Canale 5, ma anche in streaming su Dazn (con abbonamento) e Mediaset Play.