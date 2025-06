Pioggia di medaglie per le RSgirls al Torneo di Inizio Estate FOTO

Nel weekend a Gallarate, con l’organizzazione della locale e storica società Virtus, si è disputato il Torneo di Inizio Estate 2025 di Ginnastica Ritmica a cui hanno partecipato parecchie centinaia di ginnaste, provenienti da molte regioni italiane. La gara, al di là dei risultati, è stata propedeutica per ottimizzare la preparazione delle atlete in vista dell’ormai prossima finale nazionale della FdG Summer Edition che si disputerà a Rimini a partire dal prossimo weekend e che vedrà le atlete e lo staff tecnico della Rhythmic School impegnate per una decina di giorni in terra romagnola.

Le classifiche del Torneo di Gallarate hanno visto le atlete della scuola di Ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya occupare stabilmente il podio in tutte le categorie in cui sono scese in gara. Nella giornata di sabato hanno gareggiato: Ginevra Lanza, nella categoria A5 LB1, ottenendo il primo posto alle clavette ed il secondo al cerchio, sono poi scese in pedana Elena Pavanetto, fra le J1 Gold, che si è classificata prima al nastro e quarta alla palla e Ginevra Bravaccino, fra le J1 LE, che ha dominato cerchio e clavette.

Nella giornata successiva hanno gareggiato, fra le A5 LC2, Rebecca Gallo che si è classificata al primo posto sia al cerchio che alla palla; Ginevra Romanini, nella A3 LC1, prima alla fune e terza al cerchio; Ginevra Segatto, fra le A5 LC1, oro alla fune ed argento al nastro. A seguire sono scese in pedana, nella categoria S1 LC1, Ilaria Giabardo che si è classificata prima alle clavette e terza al nastro e Giorgia Maria Bonifacio, argento alle clavette e bronzo al cerchio. La gara è poi proseguita con il livello LD, dove Grace Giardina (A1) ha ottenuto due primi posti a corpo libero e palla e la sorella Margot (A3) ha bissato gli stessi risultati con gli stessi attrezzi.

Nella categoria A5, Martina Brocchi otteneva il primo posto al cerchio ed il quarto alle clavette, mentre Iris Marchesi (J1) dominava cerchio e nastro e Giulia Bocci (S1) otteneva due quinti posti a cerchio e palla. Le atlete sono state accompagnate in gara dalle tecniche Arianna Prete, Mariia Nikitchuk e dalla DT Tatiana Shpilevaya che commentano positivamente le prove effettuate in terra varesina delle loro assistite.

Ora, per atlete e tecniche, ci saranno ancora alcuni giorni di allenamenti in palestra per migliorare ed ottimizzare i vari esercizi per arrivare pronte e determinate ad affrontare l’importante finale nazionale di Rimini, a cui parteciperanno migliaia di ginnaste, con la speranza di fare bene e rinverdire, se possibile, gli ottimi risultati ottenuti nelle edizioni precedenti.