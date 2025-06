Claudio Bisoglio a Roma dopo 972 km a piedi: “Una bellissima sensazione con la bandiera della Cri” VIDEO

A 64 anni, a cent'anni di distanza dal suo parroco Don Boschetto, Claudio Bisoglio ha percorso anche lui a piedi la via Francigena per raggiungere Roma in occasione del Giubileo. E oggi, venerdì 20 giugno, è arrivato a Roma.

Dopo 33 giorni di cammino, per un totale di 972 chilometri, Claudio oggi ha portato in piazza San Pietro la bandiera della CRI che gli era stata consegnata alla partenza. E ad accoglierlo oggi a Roma c'era anche il presidente della CRI Biella Osvaldo Ansermino con il vice Paolo Moro.

"E' stata una bellissima sensazione arrivare a Roma con la bandiera della Cri - racconta Bisoglio - per la seconda volta. La prima l'avevo portata a Santiago".