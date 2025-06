Valdigne Triathlon, tante gare in Italia e nel mondo: ecco i risultati finali FOTO

A Montesilvano, in Abruzzo, il 14 e il 15 giugno si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Aquathlon (con l’assegnazione dei titoli Nazionali per le categorie Junior, Youth B, Youth A e Ragazzi), la Coppa Italia di Triathlon (sempre per JU-YB-YA) e gare del Trofeo Italia Sviluppo di Triathlon per la categoria Ragazzi.

Ottima l’organizzazione di Forhans Team, e sempre coinvolgente la speaker Silvia che ha profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento. Le gare sono iniziate alle 8 di sabato 14 giugno con la prova Junior F (1000m nuoto e 5.000 run), ottima prova della biellese Costanza Antoniotti che dopo aver condotto nella frazione di nuoto ha chiuso (nonostante una caduta nella run) con il 7° posto, molto bene la parmense Fosca Boldrocchi che con una run positiva ha conquistato il 27° posto.

Al maschile piazzamenti per i torinesi Filippo Gai e Marco Sabbatini. Tra le YBF (750m-3000m) gran belle prestazioni con rimonta di run per l’arquatese Erica Pordenon (8°) e la torinese Alice Ventre (10°), al maschile ancora una prestazione top per il biellese Giacomo Frassati, 8° posto per lui con swim e run ottime, buon piazzamento per il torinese Lorenzo Gatti. Tra gli YAM (500m - 1500m) ancora una bella gara per il torinese Giovanni Durando (run tra i migliori), 14°, bene il biellese Federico Cagnin 33°, piazzamento tra i tantissimi al via per un altro biellese: Saad Darifi.

Tra le YAF buone gare per le biellesi di Coach Bea Lanza: Cecilia Lorenzoni, Caterina Pinna e Giulia Ferrari protagoniste con tanto impegno della gara nazionale. Tra i Ragazzi (500-1500) gara Super con una frazione di run fantastica per il biellese Thomas Zecchini, 5°, sempre grintosissimo. Bravi Mattia Gallo Barbisio e Edoardo Cagnin.

Domenica è andata in scena per i più grandi la Tappa di Coppa Italia di Triathlon, primi a partire sono stati gli YAM ancora una gran bella “race” per il torinese Giovanni Durando, 7° al traguardo con una run tra i top, ancora piazzamenti per i biellesi Federico Cagnin e Saad Darifi. Al femminile altri buoni piazzamenti per le biellesi Cecilia Lorenzoni, Caterina Pinna e Giulia Ferrari. Tra gli YB maschi, gara decisamente buona per il biellese Giacomo Frassati che, dopo un ottimo nuoto e una bici nel gruppo di testa ha chiuso con una prestigiosa 13° posizione, altro piazzamento con un buon nuoto per il torinese Lorenzo Gatti.

Prova da dimenticare per l’arquatese Erica Pordenon e la torinese Alice Ventre che quando erano in lotta per le posizioni di vertice sono state coinvolte in una caduta da un’atleta di un altro team, ritiro obbligato per problemi fisici per Pordenon e gara irrimediabilmente compromessa per Ventre a cui va il merito di aver comunque voluto terminare la gara in 20° posizione dopo aver perso tantissimo tempo nell’incidente.

Nella gara Junior ancora due frazioni top (nuoto e bike) in testa alla gara per la biellese Costanza Antoniotti, 7° al traguardo, bene la parmense Fosca Boldrocchi, 24°, molto positiva la sua frazione di corsa. Tra gli Junior maschi ancora gare positive per i torinesi Filippo Gai (con una run in deciso recupero) e Marco Sabbatini (con uno swim positivo). Nella categoria Ragazzi, valida per il Trofeo Italia, ancora una gara con i migliori per il biellese Thomas Zecchini, 6° al traguardo. Belle gare per Edoardo Cagnin e Mattia Gallo Barbisio.

Sabato 14 giugno nella 40° edizione del partecipatissimo Triathlon Olimpico Internazionale di Bardolino ben 13 gli atleti in verde turchese oro al via. Al femminile ottimi piazzamenti e gare decisamente positive per la nostra "onda verde turchese oro": Laura Ceddia 8° assoluta con una ottima run finale, Matilde Dal Mas 11° assoluta, per lei tre solide frazioni, Zoe Orsolini 12° assoluta, sempre performante, Erica Maculan 13° assoluta, ancora una ottima gara dopo la splendida prova di Taranto, Giorgia Pucciarelli 16° assoluta, continua con Bardolino la striscia di ottimi piazzamenti. Brava Federica Stangalino al ritorno alle gare, 18° S3.

Al maschile: 10° posto assoluto per Leonardo Allegri sempre molto performante dopo la grande prova di Barberino, bravi Edoardo Mazzucco, 27° e Enea Demarchi, 39°. Prove sfortunatissime, a causa di problemi meccanici e incidenti vari, per Francesca Crestani, Rachele Laschi, Matilde Salati e Giacomo Mazzolin tutti messi fuori gioco dalla malasorte quando stavano disputando gare di testa.

A Wels (Austria) si è disputata la tappa di Coppa Europa di Triathlon, l’atleta di Valdigne Triathlon, Alice Riebler ha ottenuto il miglior risultato tra le italiane presenti, 13° posto, con una frazione di bike strepitosa (miglior tempo), buona gara per il pavese Lorenzo Pelliciardi, 21° dopo le indisposizioni che l’hanno frenato nelle ultime settimane.

Sempre sabato a Besançon (FRA) nella Europe Triathlon Para Championship ancora una medaglia d’argento per Francesca Tarantello & Silvia Visaggi con una gara di alto livello! Sempre a podio le Campionesse azzurre! Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti con le gare giovanili regionali e importanti appuntamenti italiani e internazionali.