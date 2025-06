Biella, il Rally Lana Storico apre i battenti: "Un evento simbolo di un territorio che ama e sa fare motorsport" FOTO

“Una grande, immensa soddisfazione": così Andrea Gibello, presidente dell’Automobile Club Biella, commenta i numeri da record registrati alla vigilia della 14ª edizione del Rally Lana Storico, in programma a Biella venerdì 20 e sabato 21 giugno 2025. L’evento, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, annovera ben 181 iscritti totali, confermando l’attrattività di un territorio che da sempre si distingue per passione e qualità organizzativa.

“Ancora una volta – dichiara Gibello – Biella si dimostra terra di motori, sia per l’entusiasmo del pubblico, che per l’elevato numero di equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Questo dimostra che la gara è ben strutturata, apprezzata dagli addetti ai lavori e capace di andare incontro alle esigenze di piloti e navigatori”.

Il presidente Aci Biella sottolinea il valore dell’organizzazione, frutto di un lavoro sinergico: "Veglio 4x4, BMTE e Aci Biella, con il supporto dei concessionari locali, hanno saputo migliorare ogni anno la qualità complessiva della manifestazione. Dopo il successo del Rally Lana Revival di un mese fa, questo nuovo traguardo non è un caso, ma il risultato di una crescita mirata e costante".

Da non sottovalutare è l’impatto positivo sul territorio: “Durante le verifiche e le ricognizioni ho ricevuto molti complimenti dagli equipaggi per l’accoglienza, la disponibilità e la cortesia di Biella e dei biellesi. Spesso siamo critici verso la nostra terra, ma questi riscontri ci dimostrano che qualcosa sta cambiando, in meglio”.

In attesa della partenza ufficiale, prevista sabato 21 giugno alle 8.30 dal Centro Commerciale “Gli Orsi”, Biella si prepara a vivere due giornate intense con il Rally Lana Village, che aprirà i battenti già da venerdì a mezzogiorno. In programma la mostra “Rally Lana since 1973”, la sfilata degli equipaggi e un percorso di gara articolato su sei prove speciali ripetute tre volte, per un totale di quasi 100 chilometri cronometrati.

“Ma il vero motore dell’evento – conclude Gibello – resta la passione: spinge ogni anno organizzatori, piloti e volontari a costruire un evento unico. Biella merita il coronamento di questo traguardo”.