Motori, memoria e musica: a Occhieppo Inferiore una giornata speciale in ricordo di Federico Boscain

Domani, sabato 21 giugno Occhieppo Inferiore si prepara ad accogliere un evento all’insegna della solidarietà, della passione per le due ruote e del divertimento, con un ricco programma che unisce sport, memoria e intrattenimento. A organizzare la giornata è il gruppo i "Luridi in Moto", che ha donato al Comune un defibrillatore in memoria del loro amico Federico Boscain scomparso prematuramente a giugno 2023.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 15 con il Moto-Giro in Valle Elvo che farà anche tappa al Birrificio Elvo per un pitstop ristoratore. Un’occasione per scoprire in sella le bellezze naturali del territorio e condividere il piacere del viaggio.

Il momento centrale dell’iniziativa sarà proprio però la donazione di un totem con defibrillatore, un gesto concreto per la sicurezza e il benessere della comunità, realizzato in ricordo di Federico.

A partire dalle 19:00, spazio alla festa: presso Casa Elvo prenderà il via una serata animata dalla discoteca sportiva e dall’intrattenimento tra musica, street food e tanto entusiasmo.

“Una giornata di motori, musica e cuore”, come recita il claim dell’evento, per celebrare la memoria attraverso la condivisione e la partecipazione attiva.

L’invito è aperto a tutti: amanti delle moto, famiglie, giovani e meno giovani.