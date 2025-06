Al 14° Rally Lana Storico tornano le sfide del Campionato Italiano Rally Auto Storiche FOTO

Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche torna ad accendere i motori per il suo quinto appuntamento stagionale sulle calde e tecniche prove speciali del 14° Rally Lana Storico in programma venerdì 20 e sabato 21 giugno prossimi a Biella e dintorni.



A venti giorni dal Valsugana Historic, la rincorsa ai titoli tricolori Auto Storiche si appresta ad affrontare una delle gare più partecipate dove come da tradizione i piloti abituali del CIRAS incontreranno una pattuglia di agguerriti equipaggi locali che, su queste strade, hanno sempre saputo dire la loro e così faranno anche in questa occasione.



Quasi 100 chilometri di prove speciali (99,64km), tre prove speciali da ripetere per due volte e una versione di oltre 21 chilometri della “Bioglio” sono gli ingredienti sportivi di maggiore spessore, così come l’importante numero di iscritti. 181 totali, con 122 al rally storico, 6 auto classiche e ben 53 nel Rally Auto Storiche di Regolarità sono un ottimo risultato per la gara organizzata dal Veglio 4X4.



Tra i piloti a caccia del tricolore Matteo Musti e Claudio Biglieri sono gli indiziati principali, con la Porsche Carrera RS della M.R.C. Sport. L’attuale leader della classifica conduttori, dopo due vittorie e due podi, punta a rafforzare la sua leadership assoluta e di Raggruppamento, consapevole che la lista dei contendenti sarà piuttosto lunga.



4° Raggruppamento. Matteo Luise e Melissa Ferro con la ruggente Fiat Ritmo 130 Abarth del Team Bassano sono gli indiziati principali e non sarebbe una sorpresa se si inserissero anche nella battaglia per il podio assoluto della manifestazione biellese. Il pilota di Adria conosce bene questa corsa e la sua esperienza è un alleato importante. “Il Valli” e Stefano Cirillo, su BMW M3 della Rally&Co. avranno dalla loro la potente cavalleria della berlinetta di Monaco di Baviera, mentre una menzione va anche al regolare Ermanno sordi con l’esperto Flavio Zanella alle note sulla Porsche 911 SCRS del Team Bassano.



3° Raggruppamento. Riccardo Bianco e Cristiano Rosina, su Porsche 911 SC della Palladio Historic, arrivano da capoclassifica ma la concorrenza locale sarà il leit motiv del confronto. Ivan Fioravanti e Annalisa Marchese Vercella sono sempre stati velocissimi sulle strade di casa e con la Ford Escort RS del Team Bassano sono pronti ad un’altra “mission impossible” come recita la scritta sulla loro livrea. Non starà a guardare Enrico “Chicco” Volpato con Smuele Sordelli, su un’altra Escors RS sempre della compagine bassanese, mentre le quote Porsche saranno rappresentate anche da altre due 911 SC, quella di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio (Team Bassano) e dal campione italiano di Raggruppamento 2022 Beniamino Lo Presti con Cristian Stefani (M.R.C. Sport).



2° Raggruppamento. Oltre al già citato Musti, importante la partecipazione di Marco Bertinotti, con Andrea Rondi, su Porsche 911 RSR della Rally&Co. Sul podio anche al Valsugana, Bertinotti conosce bene le strade biellesi e si candida per la sfida di vertice così come l’altro pilota di casa Davide Negri, con Roberto Coppa, su Porsche 911 RSR della Biella Corse. Già vincitore e più volte sul podio del Lana Storico, Negri non sarà il solo a poter fare la voce grossa, dato che al via si schierano anche Oreste Pasetto e Romano Carlotta, su un’altra berlinetta di Stoccarda per i colori della Pro Energy Motorsport. Attualmente secondi di Raggruppamento e forti di un podio assoluto al Costa Smeralda Storico. Da non dimenticare il ritorno al Lana di Alberto Salvini, con Davide Tagliaferri, pilota di lunghissima esperienza sempre con la Porsche 911 Carrera RS della Palladio Historic.



1° Raggruppamento. Anche al Lana Storico punta in alto l’attuale leader Giuliano Palmieri, con Lucia Zambiasi su Porsche 911 S (Team Bassano). Ad affrontarlo Nicola Salin e Giulia Cova e Cesare Bianco con Stefano Casazza, tutti su Porsche 911 S e tutti per il Team Bassano. Al via anche Pietro Turchi e Daniela Borella su Fiat 125 S (Team Bassano).



Auto Classiche. Al via anche un buon numero di auto classiche, la nuova categoria che esordisce quest’anno, con dei pezzi di valore ed interesse sportivo. La Subaru Impreza WRC di Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli (Squadra Corse Città di Pisa) va di certo considerata in questa lista così come la Renault Clio Maxi Kit (Meteco Corse) di Sergio Mano e Stefano Pistoresi. Due le Mitsubishi Lancer Gruppo A al via, entrambe Evo 6 con Franchini-Calufetti (Calibra) e De Francesco-Cerutti (Rally New Turbo Mark). Completano l’elenco Caporale-Navillod su Ford Escort Cosworth (Biella Corse) e Mosso-Mosso su Mazda 323 4WD (Meteco).



Rally Auto Storiche di Regolarità. Ottimi numeri anche per la gara a media, valida anch’essa per il Campionato Italiano, che vedrà al via 28 equipaggi nella categoria “50” e 25 nella “60”. Nella prima saranno presenti gli attuali leader della classifica tricolore, Mariano Forese e Laura Marcattilj, su Porsche 911. Anche nella “60” spicca la presenza dei capoclassifica Giorgio Garghetti e Barbara Giordano su BMW 318, insieme ad altri equipaggi di vertice come Gerosa Brichetto-Bortoluzzi con l’Audi Quattro e Sticchi Damiani-Liverani su Fiat 124 Abarth. Tra i candidati alla vittoria figurano anche i fratelli Verdona con la Peugeot 309 GTI, così come i già campioni italiani Gandino-Frascaroli su Fiat Ritmo 130 TC e Verini-Martines su Alfa Romeo Giulietta.



La gara prenderà il via sabato alle 8:30 dal centro commerciale “Gli Orsi” ed affronterà le prove di “Campore”, “Baltigati” e appunto “Bioglio” per due passaggi. L’assistenza sarà allestita a Pray, mentre l’arrivo, nuovamente agli “Orsi” è in programma dalle 17:28.