Raffica di incidenti sulle strade biellesi: due feriti in ospedale

Anche nella giornata di ieri, giovedì 19 giugno, il Biellese si è rivelato teatro di numerosi sinistri stradali, diffusi sul territorio. Quattro gli incidenti sui quali sono intervenuti i Carabinieri: Biella, Brusnengo, Sagliano Micca e Zubiena. Fortunatamente, nei primi due, si è trattato di scontri lievi senza particolari conseguenze, ma nel complesso si contano due feriti. A Sagliano Micca un uomo è stato trasportato in ospedale a seguito di una caduta in moto, mentre a Zubiena il conducente si è scontrato con un muretto, a seguito di un malore alla guida.

Scontro fra veicoli a Biella, alle ore 12:20, nei pressi della rotonda di viale Matteotti. All’arrivo del Norm di Biella gli automobilisti stavano già compilando il CID senza ulteriori complicazioni. La situazione è stata riportata rapidamente alla normalità, in assenza di gravi ripercussioni per conducenti e viabilità.

Secondo episodio a Brusnengo, alle ore 15:00, ha visto coinvolti un uomo del ’66 di Occhieppo Inferiore e uno del ’92 di Masserano. Anche in questo caso, all’arrivo dei Carabinieri, i due automobilisti stavano compilando il CID e non è stato necessario l'intervento dei sanitari.

Più drammatica la dinamica dell’incidente avvenuto alle 19.30 in via Martiri della Libertà, a Sagliano Micca, dove due motociclisti sono caduti a terra a seguito di uno scontro. Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri il primo avrebbe effettuato un’inversione di marcia senza accorgersi del sopraggiungere dell’altro motociclo. Inevitabile lo scontro e la caduta di entrambi: un uomo del 54 di Campiglia ed il ferito del ’93 residente a Candelo che è stato trasportato in ospedale dal 118, in attesa di accertamenti. Entrambi risultano in regola.

Auto contro un muretto a Zubiena, alle ore 21.00, in località Casale Trucchi. Un uomo del ’57, a seguito di un malore alla guida, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo contro la barriera. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato immediatamente in ospedale e tenuto sotto osservazione. Presenti i Carabinieri per la gestione della viabilità e la ricostruzione dei fatti.