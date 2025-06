Valdilana, lavori a Soprana: ecco come cambia la viabilità in frazione Vioglio (foto di repertorio)

Serie di cantieri anche a frazione Vioglio di Soprana nel comune di Valdilana. Ne dà notizia l'amministrazione sui propri canali social: “Si informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripristino dei dissesti idrogeologici per conto del Comune, è stata disposta una temporanea modifica alla circolazione veicolare. In particolare, nel tratto della SP 231, all'interno del centro abitato di Frazione Vioglio, tra i civici 15 e 16, dal 23 giugno al 31 luglio. Per questo vigerà il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli impiegati nei lavori o autorizzati. Terminati i lavori in frazione Vioglio, si procederà con un intervento urgente di riparazione della condotta fognaria nel centro abitato di frazione Lanvario, nei pressi del municipio. Seguiranno aggiornamenti con le date di apertura del cantiere e le relative indicazioni sulla viabilità”.