Storie di Valit in guerra, se ne parla al Santuario di San Giovanni d' Andorno

Il Centro di Documentazione Alta Valle Cervo la Bürsch ha in programma una conferenza che si terrà presso la Sala Cervo del Santuario di San Giovanni d' Andorno in data 20 giugno, alle 20.45.

L'evento è gratuito e non necessita prenotazione. L'evento è a cura di Danilo Craveia e Luca Forgnone con il coordinamento tecnico di Enrico Prina Mello e il supporto musicale del Duo Ennio Cinguino e Roby Sellone. L'incontro tratterà di soldati, specialmente quando erano dei valìt.

Le storie dei valligiani in armi sono la condivisione di esperienze personali e collettive che consente di definire epoche e luoghi, di ripercorrere viaggi e di scoprire destini particolari. Allore le storie si fondono nella Storia, dalle Alpi fortificate tra Sette e Ottocento alle campagne del Risorgimento, dalle battaglie esotiche combattute in altri continenti, dalla Grande Guerra all’ultima guerra. Venerdì sarà una serata finale della serie dedicata ai caregivers della Domus Laetitiae, ma aperta come sempre a tutti.