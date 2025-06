Ucraina-Russia, Putin: "Sì a incontro con Zelensky dopo negoziati"

(Adnkronos) -

Un incontro con Volodymyr Zelensky per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Vladimir Putin apre a colloqui diretti con il presidente ucraino per chiudere il conflitto che dura da oltre 3 anni. La Russia vuole che la guerra "finisca il più velocemente possibile e preferibilmente in modo pacifico".

Il meeting, dice il presidente russo in un incontro con le agenzie straniere a San Pietroburgo, è possibile - come riferisce la Tass - "nella fase finale dei negoziati per porre fine a tutto questo". "I negoziatori della Russia e dell'Ucraina sono pronti a incontrarsi dopo il 22 giugno", dice Putin, evidenziando che la delegazione russa è in contatto con la controparte.

Putin ritiene che qualsiasi soluzione per porre fine al conflitto in Ucraina dovrà impedire la ripresa degli scontri nel "lungo termine". "Dobbiamo trovare una soluzione che non solo ponga fine all'attuale conflitto, ma che crei anche le condizioni per evitare che situazioni simili si ripetano nel lungo periodo", aggiunge, evidenziando che per la Russia è fondamentale una questione: "I documenti dovranno essere firmati dalle legittime autorità ucraine, altrimenti potranno essere gettati nella spazzatura", dice sollevando indirettamente la questione relativa alla legittimità dell'incarico di Zelensky, il cui mandato - secondo Mosca - è scaduto da tempo. Mosca pone condizioni note: "La repubblica del Donetsk e quella del Luhanks avevano il diritto di separarsi dall'Ucraina, non erano tenute a chiedere l'opinione di Kiev".

Putin nega che il recente attacco sulla capitale ucraina abbia preso di mira edifici residenziali: "La Russia colpisce industrie belliche". Il presidente russo afferma che Mosca ha restituito i corpi di 6000 soldati e si appresta a consegnare all'Ucraina altri 3000 caduti ("numeri enormi"). In cambio, avrebbe ricevuto solo 57 corpi di soldati russi.

Putin è "d'accordo" con Donald Trump, quando il presidente degli Stati Uniti afferma che, con lui alla Casa Bianca, la guerra tra Ucraina e Russia non sarebbe mai iniziata. "Un incontro con il presidente Trump sarebbe utile, ma va preparato adeguatamente", dice il presidente russo.

Putin è disposto a riallacciare il dialogo con l'Occidente e in particolare si dice "aperto" a contatti con il cancelliere tedesco Friedrich Merz: "Se il signor cancelliere federale vuole chiamare e parlare, l'ho già detto molte volte: non rifiutiamo alcun contatto e siamo sempre aperti a questo". Nel novembre scorso, il precedessore di Merz, Olaf Scholz aveva avuto un contatto telefonico con Putin, il primo in due anni.

Capitolo Nato: "Non consideriamo alcun riarmo della Nato una minaccia per la Federazione Russa, perché siamo autosufficienti in termini di garanzia della nostra sicurezza e stiamo costantemente migliorando le nostre forze armate e le nostre capacità difensive. Qualunque cosa faccia la Nato, ovviamente, crea delle minacce, ma noi le sopprimeremo tutte, non c'è dubbio".

Per il leader del Cremlno, "questa storia secondo cui la Russia attaccherà l'Europa e i paesi della Nato è la stessa incredibile bugia che stanno cercando di far credere alla popolazione dei paesi dell'Europa occidentale. Ma questo, lo sappiamo, è una sciocchezza".