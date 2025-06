Grandi numeri per gli iscritti al 14° Rally Lana Storico

Anche per l’edizione in corso il Rally Lana Storico riscuote un grande consenso, come confermato dall’imponente numero di iscritti alla gara che si svolgerà a Biella venerdì e sabato prossimi. Una volta chiuse le iscrizioni il conteggio ha toccato quota centottantuno iscritti ottenendo la deroga al limite dei centosettanta ammessi da regolamento.

Ben centodieci sono quelli in lizza nella gara valevole sia per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, sia per il T.R.Z. della Prima Zona con coefficiente 1,5 con alcuni dei quali anche ad inseguire gli obiettivi nel Memory Fornaca e nel Michelin Trofeo Storico. Vi sono poi una dozzina che si sfideranno con le A112 Abarth dell’omonimo Trofeo e altri sei nella gara riservata alle auto classiche costruite dal 1993 al 2000 compreso.

Numeri rilevanti sono stati raggiunti anche nelle due categorie – media 50 e media 60 – del rally storico di regolarità con ventotto unità nella prima e altre venticinque nella seconda, per un totale record di cinquantatré equipaggi. Per la vittoria finale si propone un quartetto di pretendenti tutti su Porsche 911 RS, vettura con cui saranno al via i locali Marco Bertinotti e Davide Negri affiancati da Andrea Rondi e Roberto Coppa; a cercare di dar loro filo da torcere ci proveranno sicuramente il detentore del Tricolore 2024 Matteo Musti assieme a Claudio Biglieri ed il rientrante Alberto Salvini con Davide Tagliaferri alle note.

Da tener d’occhio sarà anche la BMW M3 di “Il Valli” e Stefano Cirillo e tutta da seguire sarà la sfida per il successo nel 3° Raggruppamento, da tempo dominio della Ford Escort RS di Ivan Fioravanti che avrà nuovamente al suo fianco Annalisa Vercella Marchese con la quale dovrà contenere gli attacchi della vettura gemella di Enrico Volpato e Samuele Sordelli. Presenti anche le Porsche 911 SC dell’attuale leader di categoria Riccardo Bianco, assieme a Cristiano Rosina, oltre a quelle di Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio e di Beniamino Lo Presti con Cristian Stefani. Tra i protagonisti del Tricolore, vi sono inoltre Matteo Luise e Melissa Ferro su Fiat Ritmo 130 TC e Oreste Pasetto con Carlotta Romano anch’essi su Porsche 911 RS oltre a Riccardo Mariotti e Paolo Vallini su Ford Sierra Cosworth.

Numerosa come sempre anche la presenza di equipaggi locali, molti dei quali in forze al Biella Motor Team che cercherà di contrastare il Team Bassano, l’altra scuderia presente in forze a Biella. Quattro gli sfidanti nel 1° Raggruppamento, quello delle auto più datate, e quattro anche gli equipaggi che si contenderanno il primato nella classifica femminile e non passa inosservata la presenza in gran numero delle Fiat 127 che assieme alle A112 Abarth si contenderanno la classe 2-1150.

Altre dodici Autobianchi sono iscritte nel Trofeo A112 Abarth Yokohama che, come da tradizione, avrà una classifica dedicata e a Biella scriverà il quarto atto dell’edizione 2025. Novità assoluta per il rally biellese organizzato da Veglio 4x4 è la categoria “Auto classiche” con sei esemplari iscritti tra i quali spiccano la Subaru Impreza di Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli, la Mitsubishi Lancer EVO VI dei leader di Campionato Andrea Franchini e Tiziano Calufetti oltre alla Renault Clio Maxi di Sergio Mano e Stefano Pistoresi.

RALLY DI REGOLARITÀ – Notevole anche il numero registrato per la gara a media anch’essa titolata tricolore con ventotto equipaggi nella categoria “50” e altri venticinque nella “60”. Nella prima saranno al via gli attuali leader di Campionato Italiano Mariano Forese e Laura Marcattilj su Porsche 911. Altrettanto dicasi per la “60” dove si schierano Giorgio Garghetti e Barbara Giordano su BMW 318; in gara anche altri equipaggi ai vertici della classifica generale quali Gerosa Brichetto - Bortoluzzi con l’Audi Quattro e Sticchi Damiani – Liverani su Fiat 124 Abarth. Nella roulette per la vittoria di sicuro entreranno i fratelli Verdona su Peugeot 309 GTI come anche i già “tricolori” Gandino e Frascaroli su Fiat Ritmo 130 TC e Verini – Martines su Alfa Romeo Giulietta.

IL RALLY VILLAGE - La sinergia tra Veglio 4x4 organizzatore della gara e l’Automobile Club Biella, unite alla collaborazione di numerosi concessionari d’auto locali, ha permesso la realizzazione del “Rally Lana Village”. Palcoscenico dell’iniziativa sarà l’area compresa tra Piazza Vittorio Veneto e Via Matteotti, adiacente ai Giardini Zumaglini dove le vetture transiteranno per esser sottoposte alle verifiche tecniche, precedute dalle sportive ospitate all’Agorà Hotel.

Dalle 12 di venerdì 20 giugno il “Village” aprirà i battenti offrendo ai visitatori la possibilità di ripercorrere la storia del Rally della Lana grazie alla mostra “Rally Lana since 1973” ospitata nei locali dell’Automobile Club; saranno inoltre esposte le ultime novità in campo automobilistico a cura dei concessionari della zona che, con entusiasmo, hanno aderito all’iniziativa. Inoltre, man mano che gli equipaggi avranno completato le verifiche, assieme alla vettura da gara saranno presentati al pubblico, con inizio alle 15.30, nel corso di una cerimonia appositamente allestita.