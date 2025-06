Biella Motor Team pronta per la gara di casa

Tutto pronto a Biella per il 14° Rally Lana Storico, che si disputerà tra venerdì 20 e sabato 21 giugno. La gara rappresenta il quinto round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e sarà affiancata dal rally di regolarità a media, valido per il titolo tricolore. Il programma prevede la giornata di venerdì dedicata alle verifiche tecniche e sportive, mentre il sabato sarà occupato dalla competizione.

La partenza sarà alle 8.30 dal Centro Commerciale “Gli Orsi”, che ospiterà anche l’arrivo finale alle 17.30. Gli equipaggi affronteranno un percorso complessivo di 217 chilometri, con 99,64 chilometri cronometrati suddivisi in sei prove speciali, tre diverse da ripetere due volte: la “Campore” di 14,88 km, la “Baltigati” di 13,12 km e la “Bioglio”, la più lunga con i suoi 21,82 km. Tra le scuderie più attese ci sarà, come sempre, la Biella Motor Team, che si presenta al via con una rappresentanza particolarmente numerosa e qualificata.

Nel 2° Raggruppamento scenderanno in campo Marco Maiolo e Maria Teresa Paracchini su Porsche Gruppo 4 mentre Ermanno Battaglin affiancherà il pilota siciliano Giuseppe Romano su Lancia Beta Coupé. Il 3° Raggruppamento vedrà invece impegnati Enzo Borini e Nicolò Ciancia Mercandino su Opel Ascona B 2000, Luca Valle e Cristiana Bertoglio su Porsche 911 SC, il duo Canova-Zanetti su Audi Quattro, RichiardoneCairati su Porsche 911 e Corsi-Genaro a bordo di un’Autobianchi A112 Abarth. Affollata la partecipazione nel 4° Raggruppamento, con equipaggi come Saverio Alessandro e Piero Eraldo Botto su Opel Corsa GSi, Claudio Bergo e Alessandro Colombo su Toyota Celica ST165, Stefano Prosdocimo e Diego Pontarollo su Porsche SC RS Gruppo B, Gionata Pirali ed Eleonora Correggia su Peugeot 205 GTI, oltre a Alberto Secco e Nicolò Buffa su Volkswagen Golf GTI.

Sempre nel 4° Raggruppamento saranno in gara anche Edoardo Secco e Roberta Steffani su Peugeot 205 Rallye, Giuseppe Collura e Denise Bolletta su Lancia Delta HF Integrale, Primino Clerico ed Enrico Friaglia su Peugeot 309 GTI, Michele Andolina e Leo Moro su Lancia Delta HF Integrale 16V, Luca Ferraris e Martina Fiori su Peugeot 205, Andrea Perla e Domenico Saltarella ancora su Peugeot 205, e infine Ivo Frattini e Sarah Frattini su BMW M3. Come sempre la scuderia capitanata da Claudio Bergo allestirà presso il riordino al Centro Commerciale “Gli Orsi” una hospitality per i suoi equipaggi e per tutti gli amici che vorranno fermarsi e condividere la propria passione per il motorsport.

Anche il rally di regolarità a media vedrà la presenza della Biella Motor Team. Nella categoria “media 50” parteciperanno Alessandro Di Tullio e Matteo Romani su Opel Kadett GT/E, insieme a Luciano Di Tullio e Paolo Di Tullio su Opel Manta GT/E. Nella “media 60” saranno invece in gara Stefano Sala e Nicolò Zuppicchiatti a bordo di una Ford Sierra Cosworth. Nel frattempo, il navigatore Paolo Ferraris sarà al Rally dell’Appennino Reggiano per auto moderne al fianco di Damiano Arena su una Renault Clio S1600. Invece lo scorso weekend Gabriele Dall'Angelo e Roberta Dama a Treviso hanno partecipato a “La Marca Classica”, prova del Campionato Italiano Regolarità Classica portando a casa un positivo terzo posto di raggruppamento con la loro Alfa Romeo 75.