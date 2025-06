Banca di Asti al fianco del Gruppo Ravano Power per supportare lo sviluppo delle energie rinnovabili in Italia

Supportare le imprese eccellenze del Made in Italy nella sfida della duplice transizione, digitale ed energetica, favorendo i loro piani di investimento, sostenibili sul piano ambientale e innovativi dal punto di vista tecnologico: è questo l’obiettivo principale del finanziamento dell’importo complessivo di 8,7 milioni di euro che Banca di Asti ha erogato a favore di RGP Biometano srl, azienda leader sul mercato nazionale nel comparto delle energie rinnovabili.

Grazie all’operazione, che rientra nel perimetro delle risorse PNRR, RGP Biometano potrà realizzare un impianto all’avanguardia per la produzione di Biometano da 300 Smc/h, nel comune di Caramagna Piemonte in provincia di Cuneo che, sfruttando le più recenti tecnologie disponibili sul mercato, consentirà di ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera a sostegno dell’economia circolare. Costituita nel 2019, RGP Biometano è parte del gruppo Ravano Power, società attiva da oltre 30 anni nel settore energetico. Il Gruppo è attivo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tramite centrali di proprietà in ambito fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biogas, contribuendo al processo di transizione energetica del Paese attraverso una produzione rispettosa degli equilibri ambientali.

Attualmente, il Gruppo Ravano Power gestisce 31 impianti di proprietà in tutta Italia: 8 impianti a Biogas, 3 Idroelettrici e 21 Solari. In aggiunta a ciò, è in fase conclusiva la costruzione di 1 nuovo impianto a biometano, inoltre vi sono diversi progetti in fase di sviluppo e sono in corso trattative per l'acquisizione di centrali a biogas. Banca di Asti, attraverso questa operazione, conferma di essere un partner di riferimento per le aziende impegnate nella realizzazione di progetti innovativi che generano valore condiviso nel lungo periodo, a beneficio dei territori e delle comunità.

“Siamo particolarmente orgogliosi di affiancare un gruppo di eccellenza come Ravano Power in un progetto ad alto impatto per lo sviluppo delle energie rinnovabili – dichiara Enrico Berruti, Responsabile Servizio Mercato Imprese di Banca di Asti. – Banca di Asti non vuole essere solo un finanziatore ma un partner strategico di sviluppo a sostegno della transizione ecologica e digitale delle imprese”.