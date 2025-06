Biella, il progetto Al4Heritage al Museo del Territorio: scansionati 28 dipinti

Il Museo del Territorio Biellese è stato coinvolto nel progetto “Al4Heritage” promosso dalla Fondazione Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale” (CCR) in collaborazione con WEREA S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI), e sviluppato nell’ambito del bando NODES - Bando a cascata per le imprese Spoke 3 Industria del Turismo e Cultura – Linea A – del PNRR (2024-2025).

Il progetto “AI4Heritage” si prefigge di sviluppare modelli avanzati di monitoraggio e documentazione conservativa delle opere d’arte tramite la scansione 3D in alta risoluzione e l'applicazione di algoritmi di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico dei degradi. In virtù della proficua e consolidata collaborazione tra il CCR e il Museo del Territorio Biellese e a fronte di comuni obiettivi condivisi, sono state realizzate le scansioni di 28 dipinti, su tavola e su tela, realizzati tra il XV e il XX secolo. Le opere sono state oggetto di scansione 3D, eseguita ad una distanza di 50/70 cm dalle stesse, in modalità assolutamente non invasiva e senza necessità di prevederne la movimentazione.

I modelli tridimensionali generati dalle scansioni, così come i risultati delle analisi, verranno messi a disposizione del Museo del Territorio Biellese che potrà utilizzarli per i propri scopi. Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, commenta: “Sapere che il Museo del Territorio Biellese possa fare parte di un progetto d’avanguardia come quello di “Al4Heritage” ci inorgoglisce. L’uso dell’intelligenza artificiale applicata alla conservazione delle opere apre nuove prospettive per la tutela del nostro patrimonio artistico e conferma il valore della collaborazione tra istituzioni. Questo intervento rappresenta un importante investimento sul futuro, perché preservare le opere significa garantire memoria e bellezza alle generazioni che verranno. Grazie al continuo e prezioso lavoro dell’Ufficio Cultura e dei conservatori, stiamo approfittando del periodo di chiusura del museo per sviluppare progettualità importanti, preparandoci alla riapertura con uno sguardo proiettato verso l’innovazione e la valorizzazione sempre più efficace del nostro patrimonio.”