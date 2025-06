Vigliano, in biblioteca una mostra dei lavori dei ragazzi della scuola media

A Vigliano Biellese, in biblioteca, da martedì 10 a venerdì 27 giugno, è possibile visitare una mostra inedita, in cui la lettura e le discipline artistiche si fondono in modo davvero originale: saranno esposte le schede dei volumi che gli studenti della scuola media “Dante Alighieri” hanno preso in prestito in biblioteca e letto durante l’anno scolastico.

Schede, sì, ma realizzate su progetti davvero insoliti, assemblando materiali cartacei diversi, realizzando buste per contenere i vari argomenti di cui gli studenti ci parlano, decorando il tutto con i ritratti dei protagonisti dei libri: insomma, creazioni artistiche vere e proprie. Un invito, rivolto a tutti i loro coetanei, ad avvicinarsi alla lettura offrendo un ampio ventaglio di proposte già “collaudate”.

Il progetto, iniziato già alcuni mesi fa, che vede la collaborazione della Biblioteca Comunale “Aldo Sola” con l’Istituto Comprensivo di Vigliano, ha previsto una serie di incontri in biblioteca, cui hanno partecipato tutte le classi prime e seconde. I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti, si sono recati in biblioteca, per visitare i locali e conoscere i servizi offerti: prestito gratuito dei libri – è stata sottolineata la gratuità del servizio, cosa non necessariamente nota a tutti, dal momento che alcuni ragazzi chiedevano il costo della tessera e dei libri - e la possibilità di fruire degli spazi per poter fare compiti o ricerche, utilizzando la connessione wi fi della Biblioteca e l’ampia scelta di supporti cartacei e video disponibili, da soli e con i compagni di classe.

Le visite in biblioteca hanno ampliato in modo evidente il pubblico giovane del servizio: il viavai dei ragazzi, già dopo i primi appuntamenti, si è susseguito nei giorni successivi: per chiacchierare, per curiosare fra i volumi, per svolgere i compiti o le ricerche per la scuola. Gli insegnanti a scuola hanno guidato gli allievi alla realizzazione di una scheda per ciascun libro letto: non solo un resoconto, ma una vera e propria testimonianza della propria esperienza di immersione nel mondo raccontato dagli scrittori. Con un risultato, davvero, sorprendente: opere tridimensionali, molto personalizzate, capaci di interpretare i testi letti sotto profili diversi: borse con tasche da cui uscivano bigliettini con i nomi dei protagonisti dei libri, decorazioni, ritagli, figure immaginarie.

Insomma il libro non è stato solo letto ma è stato oggetto di creatività e di pensiero. Un esempio fra tutti: una ragazza, per presentare il testo: “Nelle mie mani” di Jorge Lujan e Mandana Sadat, ha costruito una scatola, inserendovi la scheda illustrativa e un numero di bigliettini bianchi, invitando i presenti a scrivere nei bigliettini il loro sogno o desiderio; i sogni sono stati riposti nella scatola e, dopo averli mescolati, ognuno ne ha pescato e letto uno. La sorpresa finale è stato un bigliettino speciale, con un desiderio condiviso da tutti: “la pace nel mondo”. Non ci sono commenti, di fronte ad un messaggio così diretto e così sentito.

La Biblioteca invita tutti i ragazzi-autori della mostra, le loro famiglie e tutti gli utenti della biblioteca a visitare questa eccezionale raccolta dei loro lavori, aperta dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 18 dal 10 al 30 giugno.