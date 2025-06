Candelo, nuovo mezzo per la raccolta rifiuti: è green e a impatto acustico zero

Da alcune settimane è operativo a Candelo un nuovo mezzo elettrico per la raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale, grazie alla collaborazione con SEAB. Un veicolo che non riduce solo le emissioni, promuovendo una mobilità più green nel rispetto del territorio, ma anche a impatto acustico zero.

Queste le parole del sindaco Paolo Gelone: "Ringrazio il presidente di Seab Gabriele Bodo per l'impegno costante a garantire un servizio non solo efficiente ma anche innovativo". Al momento della consegna del nuovo mezzo erano presenti anche l'assessore all'Ambiente Michele Ansermino e l’operatore ecologico Michele Targa.