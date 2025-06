"14° RALLY LANA STORICO" , attenzione a come cambia la viabilità a Biella

In occasione del "14° RALLY LANA STORICO" previsto venerdì 20 e il 21 giugno 2025 sono previste alcune modifiche alla circolazione.

In particolare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare nelle seguenti aree:

- piazzale del Centro Commerciale “Gli Orsi”, parte est, tra le vie M. Martini, G.A. Daolio, Gaber, Buscaglione, De Andrè (comprese), nel settore di parcheggio numerato dal D1 al D4 e nel settore di parcheggio numerato dal D5 al D13, area compresa tra il Palazzetto dello Sport, il Mercato Coperto e il Centro Commerciale (piantina allegata), dalle ore 21,00 del giorno 19.06.2025 alle ore 24,00 del giorno 21.06.2025,

- viale Mia Martini, da via Santa Barbara a via Daolio, zona adiacente il mercato ortofrutticolo di Biella, dalle ore 14,00 alle ore 22,30 del giorno 21.06.2025,

- viale Matteotti, dall’intersezione con via Volpi fino all’ intersezione con via Italia e via Mazzini compresa, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno 20.06.2025,

- piazza V. Veneto nord (eccetto mezzi di soccorso e residenti in ingresso e uscita dai passi carrai presenti sulla via) dalle ore 09.00 alle ore 22.00 del 20.06.2025. Gli organizzatori dovranno garantire l’ingresso e l’uscita dei residenti del civ. 15 di piazza Vittorio Veneto.

È, inoltre, istituito il doppio senso di marcia per mezzi di soccorso e residenti in ingresso e uscita dai passi carrai in via Italia, tratto compreso tra via XX Settembre e via Mazzini, dalle ore 12.00 alle ore 20.00 del giorno 20.06.2025.