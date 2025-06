Biella, aperto il bando per un nuovo educatore nei nidi comunali: ecco tutti i dettagli

Il Comune di Biella ha aperto un concorso pubblico per la selezione di un educatore destinato ai servizi per l'infanzia. La figura sarà inserita nell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, con contratto a tempo pieno e indeterminato presso uno degli asili nido comunali.

Il bando, redatto nel pieno rispetto dei principi di pari opportunità tra uomini e donne previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. 165/2001 e D.Lgs. 198/2006), tiene conto anche delle necessità delle persone con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), prevedendo strumenti compensativi e la possibilità di svolgere un colloquio orale in sostituzione della prova scritta.

La retribuzione per il ruolo di educatore dei servizi educativi per l’infanzia è fissata dal Contratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Locali. Comprende:

una retribuzione tabellare annua pari a 23.212,35 euro,

un’indennità di comparto di 622,80 euro,

la tredicesima mensilità,

e ulteriori indennità previste dal contratto, tutte soggette a ritenute fiscali e previdenziali di legge.

Requisiti per partecipare

Per accedere alla selezione, i candidati devono soddisfare diversi requisiti generali e specifici. Tra quelli principali: cittadinanza italiana (o appartenere a categorie equiparate secondo il D.Lgs. 165/2001), maggiore età e non superare i limiti previsti per il pensionamento, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica al ruolo, assenza di condanne o procedimenti penali ostativi all’assunzione nella pubblica amministrazione, assolvimento degli obblighi di leva (per i nati prima del 1986), conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche di base.

Titoli di studio ammessi

Il requisito fondamentale è il possesso di uno specifico titolo di studio in ambito educativo, tra cui: laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (classe L19), laurea quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, titoli conseguiti entro il 31 maggio 2017 (come Pedagogia, Psicologia, vigilatrice d’infanzia, dirigente di comunità, ecc.), diplomi specifici rilasciati da istituti accreditati (es. liceo socio-psico-pedagogico o delle scienze umane). È previsto anche l’accesso per candidati con titolo di studio conseguito all’estero, purché ottengano il riconoscimento del titolo da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale. Infine, è richiesto l’obbligo di essere iscritti all’Albo degli educatori professionali socio-pedagogici (L. 55/2024), oppure di aver presentato domanda di iscrizione, con i requisiti previsti dalla legge.

Come partecipare

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. In mancanza anche di uno solo, il candidato non sarà ammesso al concorso.

Per chi sogna di lavorare a stretto contatto con i più piccoli, contribuendo alla loro crescita in un contesto educativo pubblico, questa è un’occasione da non perdere. La registrazione, la compilazione e l’invio e della domanda devono essere completati entro e non oltre il termine ultimo fissato alle ore 12:00 del 07/07/2025 (ventesimo giorno successivo di pubblicazione sul Portale del Reclutamento).