Biella, aperitivi e cene d’estate: al Porta della Torrazza un fresco dehors, tra sapori locali e relax FOTO e VIDEO

Non serve uscire da Biella per trovare ristoro dalla calura estiva: al Piazzo, dove l’aria resta piacevolmente più fresca anche nei giorni più caldi, il Ristorante Porta della Torrazza accoglie i propri ospiti con un suggestivo dehors all’aperto, fresco e ombreggiato. Un angolo tranquillo, lontano dal traffico cittadino, perfetto per godersi la bella stagione all’insegna del gusto e della convivialità.



Ogni settimana, da giovedì a sabato, a partire dalle ore 18.00, il locale propone aperitivi all’aperto con taglieri di salumi e formaggi del territorio, accompagnati da una selezione di vini locali o una bollicina. Un modo semplice e piacevole per ritrovarsi con gli amici o in famiglia, senza bisogno di prenotare grazie all’ampia disponibilità.



In serata la magia continua con la cena; un momento speciale da vivere sotto il pergolato e tra i tavoli in pietra. L’atmosfera è accogliente, ideale per chi desidera una serata rilassante, coccolati da piatti preparati con ingredienti di stagione provenienti dai produttori locali e dagli alpeggi biellesi. In cucina, la parola d’ordine è semplicità: ogni piatto nasce con l’obiettivo di esaltare la qualità e la freschezza delle materie prime.



Il menù cambia ogni settimana, per offrire sempre qualcosa di nuovo e, per chi desidera prolungare il piacere della tavola, non mancano i dolci della casa e la possibilità di aggiungere gustare un buon calice di vino, a un prezzo contenuto.

Un piacevole luogo all’aperto dove trascorrere la propria serata: buona cucina, prodotti del territorio e atmosfera rilassata, nel cuore del centro storico.



Per info e prenotazioni:

- Telefono: 333 766 3590

- Email: ristorotorrazza@gmail.com

- Instagram: risto_porta_della_torrazza

- Facebook: Ristorante Porta della Torrazza ex circolo del piazzo



Via Amedeo Avogadro di Quaregna, 29b - Biella (BI).