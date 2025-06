Iran-Israele, Trump e il messaggio a Khamenei: "Buona fortuna" - Video

(Adnkronos) - Donald Trump chiede la "resa incondizionata" dell'Iran nella guerra con Israele. La Guida Suprema di Teheran, l'ayatollah Ali Khamenei, respinge al mittente la richiesta del presidente degli Stati Uniti. Trump, a stretto giro, risponde con dichiarazioni laconiche: "Non si arrende? Buona fortuna, la mia pazienza è finita", dice il presidente americano rispondendo ai cronisti, che chiedono se abbia deciso sull'eventuale entrata in guerra. "Davvero mi fate questa domanda? Non penserete che vi risponda davvero... La mia pazienza quando finisce? E' già finita", dice Trump.

Il presidente americano spiega di aver nuovamente parlato con Vladimir Putin ieri, dopo la loro telefonata di sabato. "Mi ha davvero offerto di aiutare una mediazione (fra Iran e Israele)", dice. "Fammi una cortesia, gli ho detto, media per conto tuo. Mediamo con la Russia in primo luogo. Potrai pensare a questa crisi in un secondo momento", prosegue Trump, tornando a parlare di Ucraina, dove "così tante persone sono state uccise". "La cosa grossa di questa crisi in Ucraina è che sono morte molte più persone di quanto non venga detto".