Maturità 2025 al via: novità in arrivo per l’orale, parola a studenti e ministro Valditara

Ci siamo, oggi mercoledì 18 ha inizio la maturità 2025, che interessa all’incirca 524.415 studenti italiani. E' previsto il tema, uguale per tutti gli indirizzi di studio, la prima prova scritta di italiano, che prevede la stesura di un testo a partire da alcuni spunti. Nei giorni a seguire gli studenti dovranno sostenere la seconda prova scritta, e infine il tanto temuto esame orale, che prevede il collegamento di più materie possibili a partire da un’immagine.

Tuttavia, nei giorni scorsi, il ministro dell’istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha lasciato intendere che la maturità 2025 sarà l’ultima con le regole attuali. Ad essere modificato sarà il colloquio orale: l’obiettivo é quello di renderlo un vero e proprio esame di “maturità”, e non più una mera interrogazione”. Con questo proposito verranno valorizzati maggiormente il percorso didattico dello studente e le competenze maturate durante il corso degli anni. Di conseguenza, si discuterà dei progetti PCTO (scuola-lavoro), del curriculum dello studente, dell’educazione civica, e infine sul percorso di crescita formativa e personale.

A mio parere sarà un ottimo metodo per valorizzare nel migliore dei modi le capacita di uno studente, senza ridursi al classico esame che tende ad escludere l’esposizione del proprio percorso di crescita durante i 5 anni. In contrario, nella modalità attuale, i professori si limitano ad analizzare le competenze espositive dei macro argomenti studiati durante il quinto anno! Anche Desiré la pensa in questo modo: “la nuova modalità risalterà maggiormente le capacità pratiche degli studenti, anche in ambito lavorativo”. Inoltre, lei aggiunge che la riflessione sui percorsi PCTO potrebbe risultare utile ad alcuni ragazzi nella dura scelta della facoltà universitaria da intraprendere, o addirittura nella scelta di un lavoro. Questo é il caso di Giulia, che in seguito ad un percorso di alternanza scuola-lavoro presso un ristorante ha capito che avrebbe voluto continuare il suo percorso lavorativo nel mondo della ristorazione.



Matilde invece parla per tutti coloro che temono che la prova orale possa risultare ancora più complicata. Lei sostiene che non sarà così in quanto le modifiche annunciate da Valditara riguardano l’esposizione di un percorso personale, al di fuori da materie di studio: “si dovrà semplicemente esporre ciò che si ha intrapreso durante il corso degli anni, motivando di conseguenza il proprio percorso di crescita.”



Insomma, sebbene l’esame di Stato verrà modificato, non bisogna farsi spaventare poiché verrà aggiunta una riflessione personale sulle proprie competenze acquisite in ambito didattico e lavorativo!