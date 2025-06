Rosazza celebra la Notte Romantica 2025 con musica, cucina stellata e il gioco dei baci

Coinvolgono mente, corpo e cuore i temi proposti dai Borghi più Belli d’Italia per la Notte Romantica 2025. L’amore per il nostro cibo con menù sfiziosi e golosi e il dessert dello chef stellato Anthony Genovese, il fascino avvolgente della musica che accompagna tutta la sera in ogni angolo del borgo: le note ritmate del trio jazz al Parco Ortone, la cornamusa di Sergio in frazione Vittone, la chitarra rock di Taki all’Autobhan aldilà del torrente Cervo, la band Arbei in contrada La Pila con il suo repertorio “suoni della terra biellese”, sapiente mix di ritmi folk-rock, la magistrale esibizione degli orchestrali dell’Accademia Perosi al Circolo del Tennis.

In questa magica serata i Borghi più Belli d’Itala invitano a scambiarsi un bacio. A Rosazza, non solo per gli innamorati, parte un gioco divertente che premia i più abili “ Raccoglitori di Baci”. Nel borgo, in tutte le postazioni indicate nella mappa fornita ai visitatori, ci sono dei Kiss Dispenser, dispensatori di baci identificabili dal badge che hanno al collo, i quali, su richiesta del Raccoglitore o della Raccoglitrice di baci, danno un bacio e rilasciano il coupon per comprovarlo. I coupon valgono 1, ma quelli delle autorità comunali valgono 2. A fine serata i Raccoglitori di Baci che hanno raccolto più coupon saranno premiati. Baci diversi, a discrezione di chi li dà e chi li riceve: un bacio protettivo sulla fronte, un bacio amichevole sulle guance, un bacio galante sulla mano ma anche un baco più ardito sulle labbra.