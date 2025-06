Benessere e sport protagonisti a Benna e Massazza: due serate tra emozioni, prevenzione e atleti di alto

Prosegue il progetto “Energia Attiva – Giovani alla scoperta del benessere sportivo”, promosso dal Comune di Candelo in collaborazione con Benna, Massazza, Sandigliano e Verrone. Dopo i primi appuntamenti, l’iniziativa – finanziata dalla Regione Piemonte – entra nel vivo con le serate di oggi, mercoledì 18 giugno a Benna e il 27 giugno a Massazza, entrambe gratuite e aperte al pubblico.

Al centro degli incontri: lo sport vissuto come esperienza di crescita, consapevolezza e salute. A portare la loro testimonianza saranno professionisti e atleti di alto livello, tra cui Giulia Albano, promessa dello sci alpino impegnata in Coppa Europa, e Riccardo Zaninetti, specialista di atletica leggera. Insieme a loro, mental coach e fisioterapisti guideranno il pubblico in un percorso di riflessione sul ruolo dello sport nella gestione delle emozioni, nella prevenzione degli infortuni e nel delicato equilibrio tra corpo e mente.

L’obiettivo del progetto è chiaro: trasmettere ai giovani atleti, alle famiglie e agli allenatori l’importanza di un approccio allo sport che vada oltre la performance, valorizzando il benessere psicofisico e la dimensione relazionale.

“Energia Attiva” si conferma così un’occasione preziosa per avvicinarsi a una cultura sportiva più consapevole, inclusiva e orientata al benessere, grazie al confronto diretto con esperti del settore e campioni che sanno ispirare.