Biella, tentato furto con “spaccata” al Glamour FOTO

Tentato furto al Glamour, a pochi passi dal centro cittadino di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, ignoti avrebbero sfondato la vetrata del locale con alcune lastre di pietra con l'intenzione di entrare all'interno ma non ce l'avrebbero fatta.

L'allarme è scattato poco dopo le 4 di oggi, 18 giugno. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia con i Carabinieri in ausilio. Dalle informazioni raccolte, sembra che siano stati fermati due uomini, subito condotti in Questura. Sono in corso gli accertamenti di rito per delineare i contorni della vicenda.