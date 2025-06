Biella, 33enne investita da un'auto in piena notte (foto di repertorio)

Avrebbe riportato ferite guaribili in circa 30 giorni la donna di 33 anni che, questa notte, è stata investita da un'auto. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, a Biella.

La biellese è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti di rito.