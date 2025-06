Rotary Club: un service musicale per le RSA del territorio biellese

Nelle domeniche 8 e 15 giugno i Club Rotary di Biella e Vallemosso si sono mobilitati per attuare un progetto a favore degli anziani del territorio.

“Rotary Suoni e Allegria”, ovvero R.S.A. ha portato un’orchestrina in alcune Residenze per anziani per far cantare e divertire gli ospiti, ricordando le canzoni della loro gioventù, cercando di coinvolgerli in un vortice d’allegria.

L’orchestrina, accompagnata da numerosi Soci dei Club, ha portato le musiche al Cerino Zegna di Occhieppo e al Cottolengo di Biella nella giornata di domenica 8 giugno. L’evento si è ripetuto domenica 15 giugno sul territorio di Vallemosso visitando la casa di riposo Gallo di Cossato e la residenza Reda di Vallemosso.

L’entusiasmo suscitato con la partecipazione attiva degli ospiti e degli animatori delle residenze, che hanno cantato, applaudito e anche danzato, ha pienamente soddisfatto le aspettative dei due Rotary Club.

L’anno rotariano 2024/2025 ha infatti avuto come obiettivo di lavoro “l’anziano”, trattandone i bisogni sociali e le esigenze assistenziali. Il tema del sostegno agli anziani è stato quindi il fulcro dell'impegno di tutti i Rotary Club e Rotaract Club del Distretto. Sono stati sviluppati molti progetti per questa fetta di popolazione avanti con gli anni e sempre più numerosa nel nostro territorio.

I 2 Club biellesi, che già negli anni precedenti avevano offerto apparecchiature e attrezzature ad alcune case di riposo, anche nel 2025 hanno donato letti ortopedici e un’auto per l’assistenza alla popolazione anziana.

“La potenza della musica è grandissima - dice il presidente del Rotary di Biella Roberto Perinotti, - e questo service potrà sortire un ulteriore effetto benefico e stimolante per gli ospiti”.

Alberto Mosca, presidente del Club Rotary Vallemosso ricorda che il loro socio Omar Gioia, per molti anni ha fatto autonomamente un servizio simile presso tante strutture e questo progetto può essere inteso come una sorta di continuazione.

Vedere i volti sorridenti di alcuni ospiti quando si intonano canzoni dei primi anni del 900, o accompagnare con le note di una dolce melodia i timidi passi di danza di qualche anziano più fortunato, è stata una emozione senza eguali.

Se ciò dona anche solo un minuto di gioia questa volta il Rotary l’ha fatto….