La Francy ha un nuovo singolo musicale per l'estate, ecco Flames: “Parla di un amore che arde”

Un nuovo singolo musicale è in cantiere per l'estate. Si chiama Flames ed uscirà il prossimo 27 giugno. A darne notizia Francesca Gnerro, in arte La Francy, 25enne di Cossato, cantautrice sin dalla tenera età con una predilezione per il genere pop/latino.

Il nuovo brano arriva dopo la pubblicazione di due canzoni, pubblicate nel 2025, Perfume de aguamarina e Specchio, a disposizione degli utenti sulle principali piattaforme di condivisione online. “Il mio nuovo lavoro parla di un amore passionale e vitale che arde nei mesi d'estate – spiega la giovane – Le parole, in inglese, sono scritte totalmente da me. Ringrazio anche Morgan Rosin che, in queste settimane di produzione, mi ha supportato totalmente”.

Oltre alla nuova canzone, sono in programma diversi progetti, come confidato dalla cantante cossatese. “Sono sempre un'artista indipendente – sottolinea – con la speranza di trovare qualche produttore che possa credere in me e nelle mie potenzialità. In questo periodo sto partecipando a diversi concorsi canori e sto tentando di entrare nel casting di Amici. Inoltre, nei prossimi giorni, mi esibirò in pubblico in diverse località, come già accaduto a Novara. Sarò, infatti, a Santena (21 giugno), Torino (22 giugno) e Milano (28 giugno). L'invito è di seguire i miei canali social per rimanere sempre aggiornati”.