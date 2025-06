All’Itis “Q. Sella” è tempo di pensioni: omaggio a sei storici insegnanti

Il Collegio docenti tenutosi martedì 17 giugno all’Itis ha costituito l’occasione per salutare gli insegnanti che dal 1° settembre 2025 potranno godersi la meritata pensione. Si tratta dei professori Gabriella Naretto, Luigi Facciotto, Michele Vespoli, Giorgina Dente, Flavia Spinelli e Martino Colucci.

“A nome dell’intera comunità scolastica” – afferma il preside Tiziano Badà – “voglio ringraziare questi docenti che, con professionalità e passione, hanno saputo guidare intere generazioni di studenti verso la realizzazione del sé; a tutti loro auguro un futuro ricco di soddisfazioni e di nuovi stimoli.”

Ognuno di questi insegnanti ha prestato servizio in Istituto per decenni; in particolare, il prof. Facciotto è stato stretto collaboratore di tutti i presidi che si sono succeduti alla guida dell’Itis “Q. Sella” dagli anni ‘80 ad oggi.