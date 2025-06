Mottalciata, centro estivo 2025: contributi economici ai cittadini

Il Comune di Mottalciata ha ufficializzato, con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 10 giugno 2025, l’erogazione di un contributo economico destinato a tutti i cittadini residenti che frequentano i centri estivi per l’anno 2025. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere le famiglie e favorire la partecipazione dei minori alle attività estive sul territorio.

Il contributo verrà riconosciuto esclusivamente ai richiedenti che soddisfano un requisito fondamentale: la frequenza al centro estivo deve essere di almeno tre settimane. Si tratta, quindi, di una misura pensata per garantire un supporto effettivo a chi sceglie di iscrivere i propri figli a un percorso continuativo, durante il periodo estivo.

Per ottenere il contributo, è necessario presentare una richiesta in carta libera, firmata dagli aventi diritto, entro e non oltre il 15 settembre 2025. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante l’avvenuta iscrizione al centro estivo, la spesa sostenuta e la frequenza effettiva per almeno tre settimane. Si ricorda che solo con la documentazione completa sarà possibile procedere all’assegnazione del beneficio economico.

La comunicazione è stata diffusa ufficialmente l’11 giugno 2025 e rappresenta un ulteriore segno di attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale nei confronti delle famiglie residenti, in un’ottica di supporto all’educazione, alla socializzazione e alla conciliazione tra vita lavorativa e tempi familiari durante i mesi estivi.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato presso il Comune di Mottalciata o rivolgersi agli uffici comunali preposti.