Biella, modifiche alla viabilità per la festa nel piazzale Cerruti domenica

In occasione della festa del Santo Patrono dei carrettieri S. Antonio Abate in programma per il giorno 21.06.2025, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito in piazza Cerruti (intera area), dalle ore 8.00 alle ore 24.00.

Mentre durante la sfilata è istituito il divieto di transito in piazza S. Cerruti, Cso Pella,via Ivrea, via Lamarmora, via Torino, viale Macallè, via F.lli Rosselli , via Ivrea, C.so Pella, piazza Cerruti, dalle ore 16.30 alle 17.30 del 21.06.2025 e comunque per il tempo necessario al passaggio della sfilata, i partecipanti dovranno rispettare il Codice della Strada.