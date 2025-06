Dopo l'Adunata a Biella i veterani della Quarantesima Batteria tornano in visita a Dorzano

La 96° Adunata di Biella oltre ad essere stato un evento storico ed emozionante per tutto il territorio, ha dato la possibilità alla popolazione di Dorzano di conoscere i veterani della Quarantesima Batteria.

“Sì è creato da subito un rapporto di amicizia e di sintonia, con i valori più importanti, come la solidarietà e la generosità che ci accomuna – spiega il sindaco Manuel Gusulfino - Non avendo un gruppo Alpini di Dorzano, durante i 3 giorni in cui sono stati nostri ospiti, ho espresso fin da subito il desiderio per una collaborazione nella nostra piccola comunità. Gli Alpini sono l’anima di un piccolo paese, sono sempre presenti, generosi, altruisti, donano tanto senza chiedere nulla in cambio, hanno un impegno nel volontariato, specialmente in situazioni di emergenza, e un costante supporto a chi è in difficoltà”.

Così lo scorso venerdì, 13 giugno, questa realtà è tornata in visita a Dorzano per ringraziare l’amministrazione dell’ospitalità. “Un piacevole e cordiale incontro in cui è stata consegnata un’offerta simbolica di grande generosità per la nostra parrocchia e per il nostro parroco, don Bregolin – sottolinea il primo cittadino - Con l’occasione si è parlato della futura collaborazione nella vita sociale di Dorzano, oltre alla loro disponibilità durante le ricorrenze più importanti; inoltre, grazie al veterano Roberto Preto, componente di un importante organico corale, abbiamo organizzato un concerto nel mese di ottobre presso la nostra chiesa di San Lorenzo. Ringrazio tutti i veterani ed in particolar modo Luciano Scapin perché grazie a lui, ho avuto modo di incontrare e conoscere queste splendide persone”.