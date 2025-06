Mosso, nuovo direttivo per la Pro Loco: Donatella Debora Fabrisi è la nuova presidente

Nello scorso fine settimana, con serate dedicate alla musica, divertimento e buon cibo. si è conclusa la Festa Mosso organizzata come ogni anno dalla Pro Loco di Mosso, e che rappresenta un momento di socializzazione e condivisione per il territorio di Valdilana e dei paesi vicini.

Durante la manifestazione, oltre alla consueta Gara di bocce quadre, si è svolto il Trofeo Ermenegildo Zegna , gara di marcia alpina di regolarità valida come 3a prova di campionato Piemontese individuale.

Quest' anno è stato anche rinnovato il direttivo e Massimo Ruggeri, che ha presieduto la Pro Loco di Mosso per oltre una quindicina di anni, ora ricopre la funzione di tesoriere, mentre Donatella Debora Fabrisi è la nuova presidente, prima svolgeva il ruolo di segretario ora assunto da Roberto Grosso, vicepresidente rimane Maurizio Pasi.

Consiglieri Giancarlo Grosso e Giorgio Ruggeri, già parte del precedente direttivo. Egidio Fabrisi e Andrea Cortese sono invece i due nuovi consiglieri in carica.

Grazie all'impegno infaticabile e costante dei suoi soci volontari, a Mosso si riescono a portare avanti diverse iniziative. Oltre alla Festa Mosso indicata in apertura, la Pro Loco promuove diverse manifestazioni come il Presepe Gigante di Marchetto, il Mosso Vertical Mille, gara di corsa in salita, la Festa d'autunno con mercatino di hobbistica e specialità locali di enogastronomia, castagnata e Gnocco fritto.

Nel corso dell'anno la Pro Loco e i suoi apprezzati cuochi offrono per l'asporto specialià Fagiolata, Trippa, Tapulun.