Torna a Tavigliano la Tavian Tourist Trophy

Domenica 22 giugno a Tavigliano presso la Piazza Don Colombo, si disputerà la terza edizione della TTT, Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna sia a staffetta, sia individuale. L’evento, che nasce da un’idea del corridore Alessandro Chiarati, residente proprio in paese, che ha voluto fare conoscere alcuni bellissimi luoghi della Valle Cervo, è promosso dall’Asd Atletica Santhia per la quale il runner è tesserato.

Il percorso è di 6 km con 300 metri di dislivello positivo ed è adatto a tutti, sia a coloro che muovono i primi passi nel mondo trail, sia a quelli più esperti. E’ breve ma intenso ed è perfetto per condividere l’esperienza con altri atleti. Chiarati ci tiene a ribadire questo concetto: «Il tracciato alterna boschi, sterrato, sentieri attorno a Tavigliano e tratti panoramici che ogni runner correrà alla velocità che preferisce: ci sarà chi parteciperà per “assaporare” con calma la natura, oppure chi invece sarà più interessato alla performance sportiva».

Quest’anno la formula è diversa e prevede più possibilità di iscrizione: si può partecipare come staffetta maschile o mista con almeno un componente maschile formando una squadra di tre frazionisti, oppure come staffetta femminile composta da due frazioniste, oppure si può scegliere di correre individualmente. E’ importante sottolineare che la staffetta può essere composta anche da atleti di diverse società. Le iscrizioni sono già aperte sul sito: www.irunning.it e chiuderanno mercoledì 19 giugno alle 24. Sarà comunque possibile iscriversi il giorno della gara con un sovrapprezzo. Per maggiori informazioni potete consultare il sito: www.taviantt.com ed il seguente numero:3386075917.

Sono previsti ricchi premi sia per le prime staffette classificate, sia per i migliori tempi individuali e sia per il giro più veloce. E’ previsto anche un ricco ristoro finale. Tutto il paese è convolto nel TTT, tra volontari, associazione alpini, abitanti e le persone che hanno a cuore il territorio. Lo spirito dell’evento lo chiarisce l’organizzatore: «E’ quello di fare vivere Tavigliano come una piccola capitale dello sport e di condividere una giornata di festa tutti insieme in mezzo alla natura ed al fresco. Abbiamo già invitato tutte le società biellesi e rinnoviamo l’invito a chi è curioso di scoprire nuovi posti, ai neofiti ed agli esperti. Sarebbe bello vedere tutte le società biellesi rappresentate nella prove a staffetta. Venite a trovarci e non ve ne pentirete».

Il ritrovo è alle 7.30 presso il centro Polivalente di Tavigliano in via Italo Meliga 1. La partenza della gara è alle 10, le premiazioni intorno alle 13. Il terzo tempo presso il locale Campo Sportivo è assicurato.