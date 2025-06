Al Santuario di Oropa apre un cantiere a cielo aperto per il restauro della meridiana FOTO

Al Santuario di Oropa, prende vita un’esperienza inedita che fonde restauro, arte e partecipazione. Da questa settimana, si apre al pubblico un cantiere “narrante”: un vero e proprio spazio di incontro dove la conservazione diventa racconto, e il lavoro degli specialisti si svela agli occhi dei visitatori, passo dopo passo.

Protagonista di questo speciale intervento è la meridiana della Basilica Antica, un simbolo discreto ma potente, che da secoli segna lo scorrere delle ore sotto lo sguardo dei pellegrini. Testimone silenziosa del tempo e della fede, sarà oggetto di un accurato restauro conservativo a cura di una ditta di Torino specializzata nel recupero del patrimonio storico-artistico.

Il cantiere sarà però molto particolare perchè sarà a cielo aperto: per circa due mesi la meridiana diventerà un inedito “interlocutore del tempo” attraverso pannelli illustrativi, QR code collegati a una sezione web dedicata, contenuti multimediali e momenti di approfondimento con esperti, i visitatori potranno seguire in diretta ogni fase del restauro. Un’opportunità rara per entrare nel vivo del lavoro di chi ogni giorno si prende cura della bellezza del nostro passato.

Da segnare in agenda questa data: venerdì 25 luglio, ore 19, quando il restauratore risponderà a domande e curiosità del pubblico, coinvolgendo così gli interessati nel meraviglioso lavoro che si sta svolgendo al Santuario.

Questo progetto si propone come un racconto vivo, che unisce professionisti, fedeli, turisti e curiosi in un percorso condiviso di riscoperta e valorizzazione. Un’occasione unica per vedere il restauro non solo come tecnica, ma come gesto di cura verso la memoria, e per sentirsi parte di un racconto collettivo che parla al cuore di tutti.