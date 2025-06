Ultraleggero sbaglia atterraggio: paura a Caselle

Allarme all'aeroporto di Caselle dopo che un aereo di piccole dimensioni non è riuscito a completare positivamente il proprio atterraggio. Subito è scattato il protocollo dei soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Ancora da ricostruire le cause che hanno portato all'incidente, ma all'interno del Sandro Pertini si è reso necessario lo stop al traffico aereo. Il pilota risulta illeso, ma l’aeroporto è al momento chiuso per permettere al personale incaricato di eseguire le bonifiche e ripristinare le condizioni di sicurezza.



Poco prima delle 15 è stato riaperto il traffico aereo.