Candelo, rapina all'ufficio postale: il fuggitivo provoca incidente e dà fuoco all'auto rubata FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 10.40

Emergono ulteriori dettagli circa la rapina di Candelo che avrebbe visto coinvolto un uomo. Stando alle prime ricostruzioni, dopo aver rubato un'auto ad un passante, si sarebbe diretto nel rione di Chiavazza e avrebbe provocato un incidente con un altro mezzo, guidato da una signora, che l'avrebbe seguito per qualche chilometro, totalmente ignara di quanto successo qualche istante prima.

Successivamente avrebbe lasciato il veicolo nei pressi dell'ex stazione ferroviaria e gli avrebbe dato fuoco. Anche in questo caso, sarebbe partito verso l'alto un colpo di pistola. Sul posto ora i Carabinieri per i rilievi di rito. In corso le ricerche di Polizia e militari dell'Arma per trovare l'uomo. Non è escluso che sia stato aiutato da un complice.

Il fatto

Sembrava la scena di un film ma era tutto dannatamente vero. Intorno alle 8.30 di oggi, 17 giugno, si è verificata una rapina all'ufficio postale di via Iside Viana, a Candelo.

Dalle prime ricostruzioni, pare proprio che sia partito anche un colpo di pistola verso l'alto. A terra è ancora presente il bossolo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Non è ancora stato chiarito cosa sia stato rubato. Inoltre, di fronte a passanti e commercianti, i rapinatori avrebbero rubato un'auto ad un uomo per guadagnarsi una via di fuga.

L'azione è stata rapida e chirurgica, come dichiarato da alcuni testimoni, presenti sul luogo del fatto. Al loro inseguimento diversi mezzi dei Carabinieri. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale. Sono in corso i dovuti accertamenti per chiarire i contorni dell'accaduto, così come le ricerche delle forze dell'ordine nell'abitato di Candelo e nei comuni limitrofi.