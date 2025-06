Palestra Comunale di Ponderano: al via i lavori del secondo lotto tra nuovi spogliatoi FOTO

Sono partiti in questi giorni, a Ponderano, i lavori per il secondo lotto del progetto di riqualificazione della palestra comunale. Un intervento atteso da tempo, che punta a restituire alla comunità uno spazio moderno, sicuro e funzionale.

Tra le opere previste spiccano la demolizione degli attuali spogliatoi, ormai in condizioni precarie, l’adeguamento sismico dell’intera struttura e la realizzazione di spalti per accogliere il pubblico in modo più confortevole.

“Gli spogliatoi versano in uno stato fatiscente – spiega il sindaco Roberto Locca – e finalmente, con questi interventi, potremo garantire una struttura decorosa non solo per chi pratica sport, ma anche per chi assiste alle gare. Inoltre, verrà realizzato un campo da basket regolamentare con pavimentazione in parquet, conforme a tutte le normative di Coni e Fip. Si tratta di un’opera di grande valore per la nostra comunità, attesa da anni, che rappresenterà un importante punto di riferimento per l’aggregazione e la crescita sportiva dei nostri giovani.”