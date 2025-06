Maurizio Maﬀeo, una passione senza confini per il cicloturismo: “Vi spiego la bellezza di questa attività”

Il biellese Maurizio Maffeo é appassionato di ciclismo e cicloturismo: ha progettato e compiuto viaggi molto importanti. Il cicloturismo prevede, infatti, itinerari in bicicletta per un periodo di alcuni giorni o settimane, per esplorare nuove luoghi in maniera alternativa. Lo stesso afferma che questa attività é molto stimolante per i giovani e per tutti coloro che sono appassionati del mondo del ciclismo.

Viaggiare in bicicletta permette di conoscere meglio le caratteristiche delle mete che si visitano: trattorie per provare prodotti tipici del territorio, visite culturali per borghi e chiesette! In aggiunta, viene sottolineato il fatto che il cicloturismo é più rilassante del ciclismo a livello agonistico, anche perché si può viaggiare in compagnia di amici e familiari. Da poche settimane Biella ha ospitato il “Giro d’Italia”, e in merito a ciò Maffeo sostiene che Biella trova successo quando ospita eventi importanti poiché si respira una maggiore positività nell’aria.

Come si prepara un viaggio del genere? L’esperto Maffeo distingue due casi. Se durante il percorso si vuole essere in totale autosufficienza é necessario portare con sé tutta l’attrezzatura necessaria, ad esempio una tenda ed un sacco a pelo. Inoltre, é bene limitare i chilometri giornalieri da percorrere a causa del peso dell’attrezzatura. Se invece si vuole intraprendere un viaggio più dinamico e a lungo raggio, é necessario appoggiarsi a strutture dove riposarsi. Infine, sottolinea il fatto che prima di partire é fondamentale tracciare l’itinerario da seguire: per farlo si possono consultare siti web che consigliano percorsi lontani dal traffico, e che sfruttano le piste ciclabili.

Ma si preferisce un viaggio in macchina o in bicicletta? Lo stesso Maffeo confessa di preferire la bicicletta alla macchina: “Si percorrono gli stessi chilometri in totale relax senza preoccuparsi delle macchine in transito – spiega – Inoltre il cicloturismo é molto più avventuroso, soprattutto se si intraprende durante il periodo estivo”. Maffeo sottolinea che le uniche preoccupazioni da considerare sono il meteo e trovare un alloggio in cui pernottare.

Quindi il Biellese é una terra adatta per il cicloturismo? Per Maffeo questo è un territorio in cui arrivano molti cicloturisti e dove molti partono per i loro viaggi in bicicletta. Inoltre, sostiene che i biellesi hanno un grosso spirito avventuriero, soprattutto per la montagna! “La bicicletta é un ottimo modo per cercare un’avventura – sottolinea – ma quest’ultima dev’essere calcolata, altrimenti rischia di diventare una sventura. Va tutto organizzato nei minimi dettagli per evitare di correre rischi o di trovarsi di fronte a brutte sorprese”.