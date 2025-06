Associazione Malattia di Alzheimer Biella piange Silvana Manzioli Scaramuzzi

E’ un senso di vuoto e di solitudine quello che viviamo in questi giorni all’Associazione Malattia di Alzheimer Biella per la scomparsa improvvisa della fondatrice e presidentessa onoraria Silvana Manzioli Scaramuzzi. Nonostante negli ultimi mesi Silvana avesse diradato la sua presenza al centro Mente Locale; sapevamo che in lei il direttivo, i volontari e tutta la squadra di professionisti aveva sempre e comunque un punto di riferimento. Anche per questo la sua assenza oggi è così dolorosa.

Silvana è stata tra coloro che, nel 1989, col dottor Adriano Guala, geriatra dell’Ospedale di Biella, sentirono l’urgenza di costituire un’associazione per dare voce ai pazienti e ai familiari delle persone con Alzheimer. Di quell’associazione Silvana fu salda guida nel ruolo di presidentessa fino al 1991 e proseguì negli anni successivi fino al 2022 come vice presidente e consigliera poi Presidentessa onoraria, senza mancare mai una seduta o una riunione. Era una volontaria infaticabile, versatile che si spendeva con la medesime energia tanto negli appuntamenti formali quanto nelle attività quotidiane dell’associazione e di Mente Locale. Ricordiamo Silvana impegnata con i progetti di sensibilizzazione nelle scuole biellesi, la vediamo ancora intenta a preparare i pacchetti di Natale o a dare una mano negli eventi conviviali o a ritagliare e archiviare gli articoli che i media locali dedicavano ad AMA. È sempre stata presente alle riunioni di equipe dell'ambulatorio del centro della memoria in ospedale, che considerava anche una sua creatura proprio per la sua dedizione, coraggio e senso di solidarietà, le doti che la portavano ad essere di supporto alle persone più fragili che, negli anni, si sono rivolte all’associazione e al centro di incontro.

«La perdita della nostra cara Silvana lascia un vuoto che non potremo colmare» dichiara il presidente Franco Ferlisi. «Del nostro gruppo dirigente era la memoria storica dell’associazione, dalla fondazione sino all'ultimo giorno lei c'era e c’è stata, con una presenza gentile, materna, eppure sempre determinata, benché sottovoce. Con lei e con la sua spinta determinata, ma in punta di piedi, fra pochi in Italia, abbiamo raggiunto risultati importanti per i malati e le loro famiglie. Sarà il nostro impegno costante continuare negli anni futuri l’esempio che il suo impegno costante è stato per tutti noi. Riposa in pace cara Silvana e continua a guidare i nostri passi» Tutta AMA Biella e il centro Mente Locale sono vicini alla famiglia di Silvana, ai figli Isabella e Fulvio, in questo momento di dolore.