Biella, Villaggio Lamarmora, tre bici elettriche abbandonate in pochi giorni FOTO

Ancora episodi di incuria e abbandono, questa volta nel quartiere Lamarmora a Biella. Nei giorni scorsi una bicicletta elettrica è stata trovata gettata in Piazza Lombardia, mentre nella giornata di ieri altre due sono state rinvenute in via Donato, nei pressi del Villaggio Lamarmora. In entrambi i casi si tratta di mezzi, appartenenti al servizio di bike sharing che serve diversi comuni del territorio, sono stati lasciati a terra, in condizioni di evidente abbandono.

A segnalare la situazione sono stati alcuni residenti, preoccupati per il crescente stato di degrado che coinvolge spazi pubblici e arredo urbano. “Non è la prima volta che succede – raccontano – queste bici vengono usate e poi abbandonate ovunque, come se fossero rifiuti. E' un peccato e un segno di maleducazione e incuranza terribile”.

L’episodio rilancia il tema della gestione dei servizi di mobilità condivisa e della responsabilità degli utenti. Non si esclude che si tratti di atti vandalici o semplicemente di mancato rispetto delle regole da parte dei fruitori.